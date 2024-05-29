Что известно о проекте изменения налоговой системы с прогрессивной шкалой НДФЛ Life.ru разобрался в предложении Минфина о совершенствовании налоговой системы, введении прогрессивной шкалы налогообложения для людей с доходами от 2,4 млн рублей в год и повышении налогов для бизнеса. 29 мая, 04:23 15823 15823 Изменение налоговой системы России в 2024 году: новости и главные тезисы предложения Минфина. Обложка © ТАСС / Александр Манзюк

Главное об изменениях в налогах

Минфин России внёс в правительство пакет законодательных инициатив по совершенствованию налоговой системы. Ведомство предлагает ввести пятиступенчатую шкалу НДФЛ, согласно которой повышение налога на доходы физлиц коснётся только тех, кто получает от 200 000 рублей ежемесячно. Остальные россияне сохранят ставку НДФЛ в 13%. Также планируется увеличить налог на прибыль до 25%, ввести НДФЛ для бизнесменов, которые "дробят" на части свои компании, работая по упрощёнке. При этом малый бизнес, семьи и участники СВО получат многочисленные налоговые льготы. Изменения будут рассмотрены на комиссии по законопроектной деятельности, а затем на заседании правительства.

Ставки прогрессивной шкалы НДФЛ

По новым правилам шкала НДФЛ будет состоять из пяти позиций: 13%, 15%, 18%, 20%, 22%. Подавляющего большинства граждан налоговые изменения не коснутся. Из 64 млн работающего населения прогрессивное налогообложение затронет только 2 млн человек (с доходом свыше 2,4 млн рублей в год или 200 тыс. рублей в месяц), а это 3,2% от работающего населения страны.

Ставки прогрессивной шкалы НДФЛ: 🔸 для доходов от 2,4 до 5 млн рублей — 15% (з/п 200 тыс. – 416,6 тыс. руб.); 🔸 для доходов от 5 до 20 млн рублей — 18% (з/п 416,7 тыс. – 1,67 млн руб.); 🔸 для доходов от 20 до 50 млн рублей — 20% (з/п 1,67 млн – 4,17 млн руб.); 🔸для доходов свыше 50 млн рублей — 22% (з/п от 4,17 млн руб.).

Как будет платиться повышенный НДФЛ

Важно понимать, что россияне будут платить повышенный налог не со всей суммы, а только с превышения. С базовых 2,4 млн рублей по-прежнему будет взиматься 13%. Если человек зарабатывает, например, 250 тыс. рублей в месяц, то он заплатит всего 1 тыс. рублей дополнительно (или на 12 тыс. рублей больше за год с годового дохода в 3 млн рублей). Сейчас повышенная ставка 15% на доходы физлиц действует лишь у тех, кто получает больше 416 тыс. рублей в месяц.

После введения полноценной прогрессивной шкалы НДФЛ отечественная налоговая система сохранит конкурентоспособность, что позволит избежать перетока кадров в соседние страны. Россия практически ничем не будет отличаться как от партнёров по ЕАЭС, так и от дружественных стран.

Например, в Белоруссии взимается НДФЛ в 13% или 25%, в Армении — 20%, а в Азербайджане — 14% или 25%, в то время как максимальная ставка налога в Великобритании составляет 46%, в Германии — 47,5%, в Австрии — 55%, а во Франции — 55,4%.

Повышение налога на прибыль компаний c 20% до 25%

Минфин предлагает увеличить налог на прибыль компаний с 20% до 25%, отменив курсовые экспортные пошлины уже в 2025 году с 1 января. Поскольку доля прибыльных компаний в экономике подросла с 73,9% в 2022 году до 75,3% в 2023-м, то часть отраслей из разряда нерентабельных стали приносить стабильную прибыль.

Действующая сейчас в РФ ставка 20% налога на прибыль — одна из самых низких среди развитых экономик. В США — 21% (+ налог штата), в Китае, Аргентине, Нидерландах, Иране — 25%, в Австралии — 30%, в Канаде — 38%.

Cохранение НДС на текущем уровне — 20%

Ведомство предлагает не менять существующую ставку НДС 20%, чтобы не провоцировать рост инфляции. Согласно ст. 164 НК РФ налог на добавленную стоимость (НДС) взимается на каждом этапе производства и обращения товаров и услуг и включается в конечную стоимость товара или услуги.

Сохранение ставок для малого бизнеса и упрощёнки

Минфин предлагает увеличить порог упрощённой системы налогообложения (УСН) по доходам до 450 млн рублей, по основным средствам — до 200 млн рублей с одновременным введением обязанности по уплате НДС для налогоплательщиков с доходами более 60 млн рублей и при этом с отказом от повышенных ставок в размере 8% для "доходов" и 20% — для "доходов минус расходы". НДС бизнес на упрощённой системе в общих случаях сейчас не обязан платить. Такой подход позволит малому бизнесу плавно встраиваться в общую систему налогообложения, масштабируя свои предприятия, и при этом мера будет направлена на пресечение схем дробления бизнеса.

При этом бизнесу будет предоставлена альтернатива по выплате НДС на его выбор: — общий режим 20% (10% для определённой категории товаров) НДС со всеми вычетами; — 5% НДС без права на вычеты (для доходов до 250 млн руб.) и 7% НДС без права на вычеты (для доходов до 450 млн руб.).

3,2% предпринимателей вместе с обязанностью уплаты НДС получат возможность масштабировать бизнес и заключать госконтракты.

с 15% до 7,6% будут снижены тарифы страховых взносов по выплатам в пользу физлиц свыше МРОТ для средних и малых обрабатывающих производственных компаний.

Цель введения НДС для части предпринимателей, работающих на УСН, — выравнивание условий хозяйствования между разными экономическими субъектами, чтобы неуплата косвенных налогов в торговле не являлась конкурентным преимуществом бизнеса.

Налоги на доходы от вкладов, ценных бумаг, продажи недвижимости

Ставка налогообложения процентных доходов от депозитов, от реализации ценных бумаг и долей участия также составит 13% НДФЛ до 2,4 млн рублей и свыше этой суммы — 15% без дальнейшей прогрессии. Сохранение уровня ставок направлено на стимулирование граждан к формированию сбережений.

Действующая ставка налогообложения проданных объектов недвижимости сохраняется на уровне 13% до суммы в 2,4 млн рублей, а свыше этой суммы — 15% без дальнейшей прогрессии. Льгота в виде освобождения доходов от продажи имущества физического лица при выполнении минимальных сроков владения таким имуществом, установленных Налоговым кодексом (пять лет для недвижимого имущества, три года для иного имущества), сохраняется в полном объёме вне зависимости от размера доходов налогоплательщика.

Почему возникла потребность в более справедливой налоговой системе

Новации в законодательстве направлены на выстраивание справедливой и сбалансированной налоговой системы, которая обеспечит поступление ресурсов для решения общенациональных задач, в том числе сокращения неравенства в обществе и в экономике, решения проблем социально-экономического развития регионов. Также она должна обеспечивать стабильные и предсказуемые условия для работы инвестиционных проектов. Выработка основных параметров на дискуссионных площадках Госдумы, правительства закладывает основные параметры этой архитектуры на ближайшие годы.

В Минфине пояснили, что в результате изменений деньги пойдут на социально-экономическое развитие и финансирование новых национальных проектов: "Семья", "Молодёжь и дети", "Кадры", "Продолжительная и активная жизнь". Так, государство увеличит вложения в инфраструктуру, в строительство жилья, дороги, увеличит финансирование мер поддержки бизнеса, развития наукоёмких отраслей и сферы высоких технологий. Также средства пойдут на развитие проектов технологического суверенитета. Речь идёт о производстве самолётов, станков, микроэлектроники, судов, лекарств. Все эти инвестиции со временем вернутся нашему обществу через повышение экономического благосостояния, но уже всех граждан.

Льготы для семей и участников СВО

В ходе парламентских слушаний в Госдуме было решено не менять НДФЛ для доходов участников СВО, рискующих ради страны своими жизнями. Для них сохранится прежний порядок налогообложения.

Социологические исследования фиксируют устойчивый запрос в российском обществе на социальную справедливость, в том числе на прогрессивную шкалу налогообложения. В февральском Послании глава государства Владимир Путин отмечал, что при формировании справедливой налоговой системы речь должна идти о дополнительных мерах поддержки семей с детьми, имеющих невысокие доходы.

За счёт налоговых выплат семьям с душевым доходом ниже полутора прожиточных минимумов будет предложен налоговый вычет для снижения их НДФЛ до 6%. По предварительным расчётам Минфина, налоговый "кешбэк" может быть предоставлен родителям, чей месячный доход составит до 53 тыс. рублей, в случае если оба работают, до 106 тыс. рублей — когда работает только один родитель.

Кроме того, Минфин предлагает ввести налоговые вычеты по НДФЛ для граждан при сдаче нормативов ГТО и ежегодной диспансеризации.

Когда налоговые изменения вступят в силу

Налоговые поправки должны быть приняты в весеннюю сессию, чтобы изменения в налогообложение вступили в силу с 1 января 2025 года.