Обладателям вкладов скоро придёт налог: Кому и сколько придётся платить От чего зависит сумма, которую взыщут налоговики, и как изменились правила налогообложения вкладов в 2024 году, — в материале Лайфа. 21 января, 21:45 Кому и сколько придётся заплатить за свои сбережения в 2024 году. ТАСС / Кирилл Кухмарь

Закон о том, что доход от банковских вкладов и сберегательных счетов облагается налогом, вступил в силу ещё в 2021 году, однако в период пандемии подпал под временный мораторий, который теперь окончен. Кроме того, в наступившем 2024 году произошли существенные изменения в порядке расчёта суммы, подлежащей уплате в госказну.

Налог на вклады в рублях

Строго по закону налог на доходы по своим счетам должны платить те, кто в 2023 году получил прибыль с суммы свыше одного миллиона рублей. При этом необязательно, чтобы деньги, с которых банк выплатил процент, были в одном месте. Например: если три вклада в разных банках суммарно превышают миллион, налог всё равно насчитают с общего дохода и он будет выделен отдельной графой в ежегодном уведомлении, присылаемом Федеральной налоговой службой (ФНС) под конец года.

Раньше этот налог считали так: сумма процентных доходов минус необлагаемый минимум (миллион рублей, умноженный на ключевую ставку ЦБ на 1 января предыдущего года) и с остатка стандартные 13%. Теперь в данной формуле вместо жёсткой привязки к ставке ЦБ на начало года применяют максимальное значение ключевой ставки Центробанка из действовавших по состоянию на первое число каждого месяца в течение налогового периода.

Те, кто в 2023 году получил прибыль с суммы свыше одного миллиона рублей. Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

На начало 2023 года ключевая ставка была 7,5%, в июле её повысили до 8,5%, в августе — до 12%, в сентябре — до 13%, в октябре — до 15%, а в декабре — до 16%. Таким образом, под налог на процентные доходы по вкладам, открытым до 31 декабря 2023 года, не подпадает совокупная прибыль по всем вкладам в размере 160 тысяч рублей (1 млн рублей x 16%).

Например, в 2023 году у клиента в разных банках в общей сложности лежало три миллиона рублей, на которые начислялись проценты. Из суммы годового дохода вычтут необлагаемый налогом порог (160 тысяч рублей), а с оставшейся суммы возьмут 13% в госказну.

— При подсчёте своих возможных налоговых платежей надо иметь в виду, что ФНС в качестве налогооблагаемой базы учитывает как срочные депозиты, так накопительные и другие счета, по которым начисляются проценты, — напоминает финансовый эксперт, адвокат Межрегиональной коллегии Москвы Дмитрий Шагин.

Налог на вклады в валюте

Тем россиянам, которые всё ещё хранят свои сбережения на валютных вкладах, платить налоги по новой системе придётся независимо от размера ставки. В этом случае схема будет такой: все полученные доходы пересчитываются в рубли по курсу Банка России, который действовал на дату выплаты процентов, и на эту сумму начисляется стандартный налог в 13%.

Все полученные доходы пересчитываются в рубли по курсу Банка России, который действовал на дату выплаты процентов, и на эту сумму начисляется стандартный налог в 13%. Фото © ТАСС / EPA / LUONG THAI LINH

При этом, согласно специальному разъяснению Минфина, доход от изменения курсов валют в общую налоговую базу не учитывается.

Когда налог по вкладам можно не платить

От налога освобождаются счета эскроу, которые используются в долевом строительстве, и процентные доходы под ставку менее 1% годовых (текущие и зарплатные счета). Кроме того, не нужно платить налоги с дохода в виде процентов по банковским вкладам и остаткам на счетах, выплаченного в порядке наследования.

Освобождаются от налога счета эскроу, которые используются в долевом строительстве. Фото © ТАСС / Юрий Смитюк

— Однако стоит учитывать, что если вклад не унаследован, а получен в результате дарения, то налоги на доходы по нему платить придётся, — напоминает заведующий Западной коллегией адвокатов города Москвы Александр Инютин.

Когда и как оплатить налог на вклады

Платить налог по вкладам нужно самостоятельно, но специально подавать декларацию не требуется. Все банки в течение года и до 1 февраля следующего года отправляют в ФНС информацию о процентных доходах по вкладам и счетам своих клиентов. При этом при выплате россиянину процентов банки не вправе удерживать сумму причитающихся налогов, так как они не являются налоговым агентом. По закону такие начисления должен рассчитывать налоговый орган, который обязан информировать граждан о точной сумме, подлежащей уплате. И если ваши доходы превысят необлагаемую базу, ФНС пришлёт вам уведомление. Налоги за предыдущий год нужно будет заплатить до 1 декабря следующего. То есть за 2023 год — до 1 декабря 2024-го.

Если ваши доходы превысят необлагаемую базу, ФНС пришлёт вам уведомление. Фото © ТАСС / Антон Вергун

На сегодняшний день налог на банковские вклады не предполагает никаких льгот по его уплате, а значит, платить его придётся даже пенсионерам, инвалидам и многодетным семьям. Проверить сумму налога с дохода по всем счетам во всех банках можно на сайте nalog.ru, в разделе "Доходы".

А вы разобрались, как посчитать налог? 0 Да, получилась совсем небольшая сумма Мои общие доходы за год оказались меньше 160 тысяч, налог мне не грозит Я сам не понял, схожу за консультацией в банк

Авторы Михаил Краснов