Почему накопительные счета могут быть выгоднее вкладов Куда выгодно вкладывать деньги после повышения Центробанком РФ ключевой ставки и как выбирать оптимальные инструменты для накоплений. 6 ноября, 22:43 Обложка © ТАСС / Евгений Леонов

Банк России 27 октября 2023 года поднял ключевую ставку с 13 до 15% годовых, что привело к немедленной реакции коммерческих банков, которые начали повышать свои ставки по депозитам и накопительным счетам. Этим поспешили воспользоваться те, кто имеет хотя бы минимальные свободные средства. Однако большинство граждан отдают предпочтение именно накопительным счетам, а не классическим вкладам. Почему так происходит, разбирались с экспертами.

Быстрый доход в приоритете

— ЦБ применяет повышение ключевой ставки в качестве меры борьбы с инфляцией. Однако вряд ли это сможет до конца года затормозить инфляцию настолько, чтобы коммерческие банки начали снижать свои ставки, как это было в допандемийный период. Это значит, что пока выгоднее копить, чем тратить средства и вкладываться в недвижимость, — утверждает депутат Госдумы и член Комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин. — Для тех, у кого есть накопления, лучший вариант — открывать вклады на выгодных условиях, в некоторых банках ставка по вкладам возрастёт до 15% годовых. Сейчас рынок в режиме выжидания, поэтому пока не стоит спешить с кредитами, некоторые банки могут спекулировать на фоне ситуации и ажиотажа.

С этим мнением согласны и профессионалы финансового рынка, которые отмечают, что в текущий момент деньги можно разместить на вкладе под 12–13% годовых, а накопительный счёт открыть и под 14%. И дальше ставки по сберегательным продуктам, скорее всего, будут только расти.

В текущий момент деньги можно разместить на вкладе под 12–13% годовых, а накопительный счёт открыть и под 14%. Фото © ТАСС / Евгений Леонов

— В ситуации, когда от регулятора до конца года ожидают как минимум ещё одного повышения ключевой ставки, люди предпочитают размещать свои средства так, чтобы зарабатывать ежемесячно. Тогда в случае нового повышения банками своих ставок можно будет переложить свои средства под более высокий процент. Под это условие как раз подходят накопительные счета, а не вклады, где выплата процентов обычно производится в конце срока, — поясняет финансовый аналитик инвестиционной компании "Регион" Михаил Киселёв.

Когда вклад явно выгоднее накопительного счёта

В условиях неоднократного повышения ключевой ставки буквально за несколько месяцев рыночная доходность и по накопительным счетам, и по депозитам выросла сейчас для тех, у кого есть накопления. Встает вопрос: разместить свои деньги в банке или дождаться более выгодных предложений к концу года? И резон в этих размышлениях есть.

— Дело не только в ожидании возможного повышения ключевой ставки ЦБ, — считает финансовый эксперт Татьяна Упир. — Под конец года банки традиционно выводят на рынок акционные вклады с повышенными ставками, которые, как правило, выгоднее, чем обычные предложения. И тем, кто хотел бы разместить средства на срок от года, эти вклады могут принести больший процент, чем размещение денег на накопительном счёте. Очевидно, что интересная доходность будет с большей суммы и при достаточном сроке.

Как повлияет доход от вкладов на налоги

Многие россияне, кто в 2023 году держал на вкладах и сберегательных счетах более 1 млн рублей, заплатят "налог на вклады" уже в 2024 году. Рассчитать его просто: нужно сложить весь доход от вкладов и сберегательных счетов за год. Затем взять максимальную ставку ЦБ за год и умножить на 1 млн. Это не облагаемая налогом сумма. Всё, что выше этой суммы, облагается налогом 13%. Например, у человека на вкладах и счетах было 2 млн рублей, ставки в банке менялись, но общий доход за 2023 год составил 180 тыс. рублей. Сейчас максимальная ставка ЦБ за год составляет 15%, значит, не облагаемая налогом сумма — 150 тыс. рублей. Из 180 тыс. вычитаем 150 тыс., остаётся 30 тыс. рублей. Вот с них и нужно заплатить налог 13%. Если, например, ЦБ поднимет ставку до 17%, значит, не облагаемая налогом сумма повысится до 170 тыс.

Чтобы заплатить "налог на вклады", никуда ходить не нужно. Банки сами извещают налоговую инспекцию о доходах клиентов, поэтому ФНС просто пришлёт гражданину уведомление с размером полученного дохода и суммой налога.

Авторы Михаил Краснов