Правительство России одобрило предложенные Минфином изменения налоговой системы

Российский кабмин одобрил пакет изменений налоговой системы, теперь эти проекты направят на рассмотрение в Государственную думу. Об этом сказано в сообщении пресс-службы правительства.

"Внесённый Минфином пакет законопроектов, включающий в себя поправки в закон о бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, а также поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы, рассмотрен и одобрен на заседании правительства", — рассказали в правительстве. Новые правила начнут действовать с 1 января 2025 года.