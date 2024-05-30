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30 мая, 15:58

Правительство России одобрило предложенные Минфином изменения налоговой системы

Российский кабмин одобрил пакет изменений налоговой системы, теперь эти проекты направят на рассмотрение в Государственную думу. Об этом сказано в сообщении пресс-службы правительства.

"Внесённый Минфином пакет законопроектов, включающий в себя поправки в закон о бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, а также поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы, рассмотрен и одобрен на заседании правительства", рассказали в правительстве. Новые правила начнут действовать с 1 января 2025 года.

Что известно о проекте изменения налоговой системы с прогрессивной шкалой НДФЛ
Что известно о проекте изменения налоговой системы с прогрессивной шкалой НДФЛ

Напомним, позавчера Минфин внёс в Правительство РФ поправки по совершенствованию налоговой системы. Как ранее сообщал министр финансов России Антон Силуанов, доходы от изменений в налоговой системе направят на приоритетные для страны отрасли. Позже он дал более подробные объяснения, сказав, что в первую очередь средства будут использованы для повышения социальных выплат, помощи матерям с детьми и инвестиций в инфраструктуру общественной важности. В следующем своём комментарии по этому вопросу он уточнил, что власти планируют вложиться в развитие школ и больниц.

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government.ru

Юрий Лысенко
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