Правительство России одобрило предложенные Минфином изменения налоговой системы
Российский кабмин одобрил пакет изменений налоговой системы, теперь эти проекты направят на рассмотрение в Государственную думу. Об этом сказано в сообщении пресс-службы правительства.
"Внесённый Минфином пакет законопроектов, включающий в себя поправки в закон о бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, а также поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы, рассмотрен и одобрен на заседании правительства", — рассказали в правительстве. Новые правила начнут действовать с 1 января 2025 года.
Напомним, позавчера Минфин внёс в Правительство РФ поправки по совершенствованию налоговой системы. Как ранее сообщал министр финансов России Антон Силуанов, доходы от изменений в налоговой системе направят на приоритетные для страны отрасли. Позже он дал более подробные объяснения, сказав, что в первую очередь средства будут использованы для повышения социальных выплат, помощи матерям с детьми и инвестиций в инфраструктуру общественной важности. В следующем своём комментарии по этому вопросу он уточнил, что власти планируют вложиться в развитие школ и больниц.