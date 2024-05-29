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Регион
29 мая, 09:53

Песков назвал востребованными предложения по налоговым изменениям в России

В Кремле внимательно наблюдают за дискуссией по вопросу совершенствования налоговой системы. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, предложенные Минфином изменения — серьёзная и востребованная инициатива.

"Это очень серьёзная инициатива. Она действительно востребованная. Она в русле тех основных концептуальных посылов, которые озвучил президент в своём Послании Федеральному собранию. Поэтому, конечно же, будет широкая дискуссия", сказал представитель Кремля.

По его словам, дискуссия насчёт прогрессивной шкалы налогообложения ведётся давно, в ней принимают участие и эксперты, и правительство, и депутаты.

Что известно о проекте изменения налоговой системы с прогрессивной шкалой НДФЛ
Что известно о проекте изменения налоговой системы с прогрессивной шкалой НДФЛ

Напомним, 28 мая Минфин России внёс в правительство пакет инициатив по совершенствованию налоговой системы. Ведомство предлагает ввести пятиступенчатую шкалу НДФЛ, согласно которой повышение налога на доходы физлиц коснётся только тех, кто получает от 200 000 рублей в месяц. Остальные россияне сохранят ставку НДФЛ в 13%. Также планируется увеличить налог на прибыль до 25%, ввести НДФЛ для бизнесменов, которые "дробят" на части свои компании, работая по упрощёнке. При этом малый бизнес, семьи и участники СВО получат многочисленные налоговые льготы. Изменения будут рассмотрены на Комиссии по законопроектной деятельности, а затем на заседании правительства.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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