Солдаты Вооружённых сил России за сутки нанесли удары по командному пункту бригады тактической авиации ВСУ, полевому артиллерийскому схрону ВСУ, а также по местам, где были сосредоточены силы иностранных наёмников. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации поражён командный пункт бригады тактической авиации ВСУ, полевой артиллерийский склад, а также пункты временной дислокации иностранных наёмников, скопления живой силы и военной техники противника в 147 районах", — сказано в сообщении ведомства.