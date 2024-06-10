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10 июня, 12:22

Российские войска разнесли командный пункт бригады тактической авиации ВСУ

МО РФ: ВС РФ поразили живую силу и военную технику ВСУ в 147 районах за сутки

Солдаты Вооружённых сил России за сутки нанесли удары по командному пункту бригады тактической авиации ВСУ, полевому артиллерийскому схрону ВСУ, а также по местам, где были сосредоточены силы иностранных наёмников. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации поражён командный пункт бригады тактической авиации ВСУ, полевой артиллерийский склад, а также пункты временной дислокации иностранных наёмников, скопления живой силы и военной техники противника в 147 районах", — сказано в сообщении ведомства.

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Ранее военнослужащие Российской армии провели серию атак по пунктам расположения операторов беспилотников ВСУ и местам временного пребывания иностранных наёмников. Кроме того, солдаты ВС РФ уничтожили украинскую военную технику в 131 районе.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Владимир Озеров
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