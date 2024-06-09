Французский генерал раскрыл опасения Запада относительно прогресса Армии России

На Западе не уверены, что Армия России не дойдёт до Киева к ноябрю. Об этом заявил генерал ВС Франции в отставке и профессор Института политических исследований Парижа Венсан Депорт.

"Ни один серьёзный военный специалист не может быть уверен, что русские не окажутся у Киева к ноябрю", — сказал экс-генерал в эфире радио France Info.