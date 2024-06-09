Французский генерал раскрыл опасения Запада относительно прогресса Армии России
Генерал Депорт: На Западе не уверены, что ВС РФ не дойдут до Киева к ноябрю
На Западе не уверены, что Армия России не дойдёт до Киева к ноябрю. Об этом заявил генерал ВС Франции в отставке и профессор Института политических исследований Парижа Венсан Депорт.
"Ни один серьёзный военный специалист не может быть уверен, что русские не окажутся у Киева к ноябрю", — сказал экс-генерал в эфире радио France Info.
Он отметил, что "динамика победы" сейчас находится на российской стороне, поэтому западные страны в последнее время стараются увеличивать объёмы поставок Незалежной, чтобы хоть как-то остановить ВС РФ. По мнению бывшего генерала, такая западная политика ведёт к катастрофе. Он отметил, что, занимая пассивную позицию в конфликте, Западу придётся уделять больше внимания оборонной стратегии.
Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что победа России не за горами. По его словам, страна в самом ближайшем будущем добьётся необходимых ей результатов на фронте. Как отмечал российский лидер Владимир Путин, для достижения целей работа оборонно-промышленного комплекса нашей страны должна всегда быть на шаг впереди врага. В этом, отметил президент, и заключается победа.
ТАСС / Алексей Коновалов