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7 июня, 15:06

Путин: Россия стремится к победе и добьётся её

Россия непременно добьётся победы в СВО. Соответствующее заявление сделал президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024). Глава государства отметил, что договариваться с Киевом очень сложно, но тем не менее все вооружённые конфликты заканчиваются заключением мирных соглашений.

Путин заявил, что Россия добьётся победы. Видео © Life.ru

"Правда, как мне сказал один из бывших руководителей достаточно значимой европейской страны, все эти договорённости могут быть основаны либо на базе военного поражения, либо на базе победы. Мы, конечно, стремимся и добьёмся победы", — сказал российский лидер.

Президент добавил, что все планы спецоперации (СВО) будут реализованы. Конечно, ускорить решение задач можно, но только ценой роста потерь, а жизнь российских бойцов важнее, подчеркнул глава государства.

Ранее Путин заявил, что сегодня в мире наблюдается гонка между странами за укрепление суверенитета, а гегемоны "всеми силами, правдами и неправдами пытаются сохранить свою власть". За главными новостями с Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) следите в специальном разделе Life.ru.

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Обложка ©

Life.ru / Павел Баранов

Наталья Исакова
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