Путин: Россия стремится к победе и добьётся её

Россия непременно добьётся победы в СВО. Соответствующее заявление сделал президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024). Глава государства отметил, что договариваться с Киевом очень сложно, но тем не менее все вооружённые конфликты заканчиваются заключением мирных соглашений.

Путин заявил, что Россия добьётся победы. Видео © Life.ru

"Правда, как мне сказал один из бывших руководителей достаточно значимой европейской страны, все эти договорённости могут быть основаны либо на базе военного поражения, либо на базе победы. Мы, конечно, стремимся и добьёмся победы", — сказал российский лидер.