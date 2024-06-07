Путин: Россия стремится к победе и добьётся её
Россия непременно добьётся победы в СВО. Соответствующее заявление сделал президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024). Глава государства отметил, что договариваться с Киевом очень сложно, но тем не менее все вооружённые конфликты заканчиваются заключением мирных соглашений.
Путин заявил, что Россия добьётся победы. Видео © Life.ru
"Правда, как мне сказал один из бывших руководителей достаточно значимой европейской страны, все эти договорённости могут быть основаны либо на базе военного поражения, либо на базе победы. Мы, конечно, стремимся и добьёмся победы", — сказал российский лидер.
Президент добавил, что все планы спецоперации (СВО) будут реализованы. Конечно, ускорить решение задач можно, но только ценой роста потерь, а жизнь российских бойцов важнее, подчеркнул глава государства.
Ранее Путин заявил, что сегодня в мире наблюдается гонка между странами за укрепление суверенитета, а гегемоны "всеми силами, правдами и неправдами пытаются сохранить свою власть". За главными новостями с Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) следите в специальном разделе Life.ru.
Life.ru / Павел Баранов