Путин заявил о мировой гонке стран за суверенитет

В мире наблюдается гонка между странами за укрепление суверенитета, гегемоны пытаются сохранить свою власть. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ. Видео © Life.ru

"Мы видим, как между странами наметилась настоящая гонка за укрепление своего суверенитета, причём на трёх ключевых уровнях: государственном, ценностно-культурном и экономическом", — подчеркнул президент.

По словам Путина, государства, которые ранее выступали лидерами глобального развития, пытаются "всеми силами, правдами и неправдами сохранить свою ускользающую роль гегемонов". Лидер РФ указал, что делать это "неправдами — никуда не годится".

Президент отметил, что в мире с точки зрения экономической составляющей с большим отрывом от второго места лидирует Китай, а Индия является третьей экономикой мира и глобальным лидером по динамике развития. Всё больше заявляют о себе и другие страны Азии, а также Африки. По словам лидера РФ, именно эти государства будут определять глобальную картину экономического развития мира.