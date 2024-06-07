Путин заявил, что темпы роста российской экономики опережают среднемировые
Владимир Путин. Обложка © Life.ru / Павел Баранов
Темпы роста экономики России превышают среднемировые. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
По словам главы государства, власти достигли "нового качества и содержания" экономического роста, а также изменения отраслевой структуры за счёт активной политики экономики предложения. И если по итогам 2023 года экономика России выросла на 3,6%, то за первый квартал текущего — на 5,4%.
"То есть наши темпы превышают среднемировые. Особенно важно, что такая динамика определяется в первую очередь несырьевыми отраслями", — сказал лидер РФ.
Президент также напомнил, что в 2023 году рост ВВП был обеспечен на 45,5% базовыми отраслями — это обрабатывающие производства, строительство, логистика, сельское хозяйство, обеспечение электроэнергией, жилищно-коммунальными услугами, а на 61,6% — обеспечивающими отраслями — это торговля, гостиницы, рестораны, финансы и другие услуги.
Ранее в ходе выступления Владимир Путин заявил, что, несмотря на санкции, Россия остаётся ключевым участником мировой торговли. В частности, указал президент, объём торговли с Ближним Востоком вырос вдвое.