Путин: Россия остаётся ключевым участником мировой торговли, несмотря на санкции

Россия по-прежнему остаётся ключевым участником мировой торговли, несмотря на санкции, которые Запад ввёл в отношении Москвы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Несмотря на все препятствия и нелегитимные санкции, Россия остаётся одним из ключевых участников мировой торговли, активно развивает логистику, географию сотрудничества", — отметил глава государства.