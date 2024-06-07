Путин: Россия остаётся ключевым участником мировой торговли, несмотря на санкции
Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Life.ru / Павел Баранов
Россия по-прежнему остаётся ключевым участником мировой торговли, несмотря на санкции, которые Запад ввёл в отношении Москвы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Несмотря на все препятствия и нелегитимные санкции, Россия остаётся одним из ключевых участников мировой торговли, активно развивает логистику, географию сотрудничества", — отметил глава государства.
Как уточнил российский лидер, в частности, объём торговли с Ближним Востоком вырос вдвое, а в целом на дружественные страны приходится три четверти товарооборота РФ.
Чуть ранее Путин заявил, что доверие к западным платёжным системам оказалось основательно подорвано. В этом процессе виноват сам Запад. За главными новостями с Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) следите в специальном разделе Life.ru.