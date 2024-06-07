Путин: Россия обогнала Японию и Германию по объёму экономики

Россия уже обогнала по объёму экономики такие страны, как Япония и Германия. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Буквально на той неделе Мировой банк произвёл дополнительные расчёты и поставил Россию на четвёртое место. Мы оказались впереди Японии. Россия занимает четвёртое по размеру ВВП по паритету покупательной способности", — сообщил глава государства, отметив, что Германия тоже оказалась немного позади.

Тем не менее останавливаться на этих результатах, со слов Путина, ни в коем случае нельзя. Лидерские позиции, отметил он, нужно постоянно подтверждать и усиливать.