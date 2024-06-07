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7 июня, 12:09

Путин заявил о решении вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам

Путин поддержал идею Беглова вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам

Президент России Владимир Путин поддержал предложение губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам. Закон об отмене индексации действует в нашей стране с 2016 года.

Перед пленарным заседанием ПМЭФ Путин провёл встречу с Бегловым. Видео © Telegram / Кремль. Новости

"Мы должны принять это решение. Пожалуй, я сейчас прямо на форуме об этом скажу", — сказал глава государства на встрече с Бегловым перед пленарным заседанием Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).

"Насыщенно и содержательно": Песков рассказал, о чём будет говорить Путин на пленарной сессии ПМЭФ
"Насыщенно и содержательно": Песков рассказал, о чём будет говорить Путин на пленарной сессии ПМЭФ

А ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассекретил имя модератора пленарной сессии ПМЭФ. За главными новостями с форума следите в специальном разделе Life.ru.


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Telegram / Кремль. Новости

Наталья Исакова
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