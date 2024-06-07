Путин заявил о решении вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам
Путин поддержал идею Беглова вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам
Президент России Владимир Путин поддержал предложение губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам. Закон об отмене индексации действует в нашей стране с 2016 года.
Перед пленарным заседанием ПМЭФ Путин провёл встречу с Бегловым. Видео © Telegram / Кремль. Новости
"Мы должны принять это решение. Пожалуй, я сейчас прямо на форуме об этом скажу", — сказал глава государства на встрече с Бегловым перед пленарным заседанием Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).
А ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассекретил имя модератора пленарной сессии ПМЭФ. За главными новостями с форума следите в специальном разделе Life.ru.
Telegram / Кремль. Новости