Путин заявил о решении вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам

Президент России Владимир Путин поддержал предложение губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам. Закон об отмене индексации действует в нашей стране с 2016 года.

"Мы должны принять это решение. Пожалуй, я сейчас прямо на форуме об этом скажу", — сказал глава государства на встрече с Бегловым перед пленарным заседанием Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).