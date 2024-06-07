"Насыщенно и содержательно": Песков рассказал, о чём будет говорить Путин на пленарной сессии ПМЭФ
Песков: Выступление Путина на ПМЭФ в основном будет посвящено экономике
На пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) в пятницу, 7 июня, президент России Владимир Путин в основном будет говорить об экономике. У главы государства запланировано "насыщенное и содержательное" выступление, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Форум экономический, поэтому участникам этого форума прежде всего интересно узнать оценку главы государства насчёт состояния экономики в стране, экономических достижений, экономических проблем и ориентиров на будущее. Именно об этом сегодня будет говорить президент", — сказал представитель Кремля.
После выступления президента состоится пленарная дискуссия. По словам Пескова, она также обещает быть весьма интересной.
А ранее Песков рассекретил имя модератора пленарной сессии ПМЭФ. За главными новостями с форума следите в специальном разделе Life.ru.
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