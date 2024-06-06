Длинная очередь выстроилась за футболками с цитатами Путина на ПМЭФ

На площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) на стенде Башкортостана выстроилась очередь за футболками с цитатами президента РФ Владимира Путина. Гостям мероприятия их вручают бесплатно.

"Людей так много, что мы даже не считали", — пояснила одна из посетительниц стенда.

Футболки изготавливают и вручают бесплатно, прямо при посетителях печатая любые тексты. Многие выбирают яркие цитаты Путина. Например, "Если драка неизбежна, надо бить первым", "Россия такая страна, которая ничего не боится". Также организаторы напечатали фразу главы Башкортостана Радия Хабирова — "В полночь все заслуги обнуляются, а косяки удваиваются".

На ПМЭФ вручают футболки с цитатами главы Башкортостана Радия Хабирова. Фото © Telegram / Во-первых, это красиво!

Ранее Life.ru сообщал, что футболки с цитатами Путина пользовались большой популярностью на выставке "Россия".