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5 июня, 11:27

На ПМЭФ представили фамильное древо семьи Путина

Президент России Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Пресс-служба президента РФ / Александр Казаков

Президент России Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Пресс-служба президента РФ / Александр Казаков

Фамильное древо российского лидера Владимира Путина презентовали на стенде Дома семейных традиций "Кристиан" в рамках Петербургского международного экономического форума. Как рассказал собственник организации Михаил Шевелёв, в этой родословной до президента удалось зафиксировать представителей 13 поколений.

"Это древо нашего президента, которое составлено до документального дна. Если вы посмотрите — это середина XVII века. Сам поиск мы не осуществляли, мы занимались оформлением результата. Поиск осуществлял один из родственников президента. Это было его хобби, всё началось до политической карьеры Путина", — рассказал Шевелёв.

На ПМЭФ представили фамильное древо семьи Путина. Видео © Life.ru

Он отметил, что организация лишь собрала всю информацию и оформила в одном источнике. Основные сведения, по словам Шевелёва, предоставил родственник президента, который 20 лет изучает корни семьи. По его словам, согласно результатам генеалогической экспертизы, род Путиных берёт начало в Тверской области. Эксперт подчеркнул, что далёкие предки российского главы были крестьянами.

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До этого гостям ПМЭФ презентовали автомобиль NAMI Hydrogen, который создали на основе AURUS Senat. Впервые в истории машина люксового сегмента будет работать на водородном топливе. Разгон такого авто до сотни километров в час занимает менее четырёх секунд, а запас хода составляет 600 километров. Но самая главная фишка машины — экологичность, так как её выбросы состоят из чистого водяного пара.

Александра Мышляева
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