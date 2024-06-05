На ПМЭФ представили фамильное древо семьи Путина
Президент России Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Пресс-служба президента РФ / Александр Казаков
Фамильное древо российского лидера Владимира Путина презентовали на стенде Дома семейных традиций "Кристиан" в рамках Петербургского международного экономического форума. Как рассказал собственник организации Михаил Шевелёв, в этой родословной до президента удалось зафиксировать представителей 13 поколений.
"Это древо нашего президента, которое составлено до документального дна. Если вы посмотрите — это середина XVII века. Сам поиск мы не осуществляли, мы занимались оформлением результата. Поиск осуществлял один из родственников президента. Это было его хобби, всё началось до политической карьеры Путина", — рассказал Шевелёв.
На ПМЭФ представили фамильное древо семьи Путина. Видео © Life.ru
Он отметил, что организация лишь собрала всю информацию и оформила в одном источнике. Основные сведения, по словам Шевелёва, предоставил родственник президента, который 20 лет изучает корни семьи. По его словам, согласно результатам генеалогической экспертизы, род Путиных берёт начало в Тверской области. Эксперт подчеркнул, что далёкие предки российского главы были крестьянами.
До этого гостям ПМЭФ презентовали автомобиль NAMI Hydrogen, который создали на основе AURUS Senat. Впервые в истории машина люксового сегмента будет работать на водородном топливе. Разгон такого авто до сотни километров в час занимает менее четырёх секунд, а запас хода составляет 600 километров. Но самая главная фишка машины — экологичность, так как её выбросы состоят из чистого водяного пара.