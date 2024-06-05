На Петербургском международном экономическом форуме представлен первый в истории люксовый автомобиль на водородном топливе — NAMI Hydrogen, построенный на базе Aurus Senat. Видео с новинкой публикует Life.ru.

Первый в истории люксовый автомобиль на водороде представлен на ПМЭФ. Видео © Life.ru

Внутри авто — три электромотора с суммарной мощностью 750 кВт, что эквивалентно 1020 л.с. До сотни автомобиль разгоняется менее чем за четыре секунды, а запас хода составляет 600 километров. При этом NAMI Hydrogen не выбрасывает загрязняющие вещества, а его выхлоп — чистый водяной пар.