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5 июня, 09:11

Первый в истории люксовый автомобиль на водороде представлен на ПМЭФ

На Петербургском международном экономическом форуме представлен первый в истории люксовый автомобиль на водородном топливе — NAMI Hydrogen, построенный на базе Aurus Senat. Видео с новинкой публикует Life.ru.

Первый в истории люксовый автомобиль на водороде представлен на ПМЭФ. Видео © Life.ru

Внутри авто — три электромотора с суммарной мощностью 750 кВт, что эквивалентно 1020 л.с. До сотни автомобиль разгоняется менее чем за четыре секунды, а запас хода составляет 600 километров. При этом NAMI Hydrogen не выбрасывает загрязняющие вещества, а его выхлоп — чистый водяной пар.

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Напомним, что Aurus — первый российский бренд премиальных автомобилей, созданный с нуля специалистами Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института НАМИ. Спецверсии машин этой марки используются в гараже особого назначения ФСО для поездок премьер-министра и президента России. Лайф даже показывал, как выглядит "президентский" Aurus изнутри. НАМИ также разработал Aurus на водороде.

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Life.ru

Александра Вишнякова
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