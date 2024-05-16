Мантуров в Пекине сравнил китайские авто с Aurus

Прибывшей в КНР российской делегации предоставили автомобили китайского производства, хотя прежде для этого всегда использовались изготовленные на Западе машины. Об этом Life.ru рассказал первый вице-премьер России Денис Мантуров, а также допустил, что отечественный Aurus скоро могут начать поставлять в Китай.

Денис Мантуров — об автомобилях, предоставленных Китаем российской делегации, и об Aurus в Пекине. Видео © Life.ru

"Между прочим, не дают [китайцы] больше западных [автомобилей]. Раньше приезжали с делегацией, были импортные. А сейчас исключительно китайские", — рассказал первый вице-премьер России нашему корреспонденту.

Мантуров отметил, что автомобиль, который был выдан в пользование именно ему, в сравнении с российским Aurus выглядит достаточно скромно, но очевидно то, что он очень достойного качества. Вице-премьер добавил, что изучит машину более пристально, когда снова поедет на ней в аэропорт.

Он также допустил, что Aurus могут продаваться в Пекине, но так как автомобильный рынок Поднебесной насчитывает 30 миллионов машин, штучные поставки никак не повлияют на сложившуюся конъюнктуру. До продаж российских люксовых автомобилей в Китае необходимо создать должную сервисную инфраструктуру, но сейчас перед производителем стоят другие внутренние задачи — локализация и обновление. Поэтому работы достаточно, но появление Aurus в Пекине исключать не стоит.