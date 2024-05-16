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16 мая, 09:25

Мантуров в Пекине сравнил китайские авто с Aurus

Мантуров: Делегации России в КНР предоставили китайские авто вместо западных

Прибывшей в КНР российской делегации предоставили автомобили китайского производства, хотя прежде для этого всегда использовались изготовленные на Западе машины. Об этом Life.ru рассказал первый вице-премьер России Денис Мантуров, а также допустил, что отечественный Aurus скоро могут начать поставлять в Китай.

Денис Мантуров — об автомобилях, предоставленных Китаем российской делегации, и об Aurus в Пекине. Видео © Life.ru

"Между прочим, не дают [китайцы] больше западных [автомобилей]. Раньше приезжали с делегацией, были импортные. А сейчас исключительно китайские", рассказал первый вице-премьер России нашему корреспонденту.

Мантуров отметил, что автомобиль, который был выдан в пользование именно ему, в сравнении с российским Aurus выглядит достаточно скромно, но очевидно то, что он очень достойного качества. Вице-премьер добавил, что изучит машину более пристально, когда снова поедет на ней в аэропорт.

Он также допустил, что Aurus могут продаваться в Пекине, но так как автомобильный рынок Поднебесной насчитывает 30 миллионов машин, штучные поставки никак не повлияют на сложившуюся конъюнктуру. До продаж российских люксовых автомобилей в Китае необходимо создать должную сервисную инфраструктуру, но сейчас перед производителем стоят другие внутренние задачи — локализация и обновление. Поэтому работы достаточно, но появление Aurus в Пекине исключать не стоит.

"А то, что китайский автопром уходит от импортной зависимости от Запада, видно везде", заключил он.

Названа причина, почему Путин ездит только на Aurus
Названа причина, почему Путин ездит только на Aurus

Напомним, что президент России Владимир Путин прибыл в столицу Китайской Народной Республики с визитом вечером 15 мая. Эта поездка стала первой для российского лидера после переизбрания. Он пробудет в стране два дня, его деловая программа состоит из двух этапов: на 16 мая назначены переговоры в Пекине, а завтра президент РФ приедет в Харбин. Нашу делегацию встречали пушечной канонадой и исполнением гимна Российской Федерации, а также "Подмосковных вечеров". К настоящему моменту официальная часть переговоров уже закончена, она продолжалась в течение двух с половиной часов. Главами государств было подписано совместное заявление об углублении всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия.

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Life.ru

Юрий Лысенко
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