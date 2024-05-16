Мантуров в Пекине сравнил китайские авто с Aurus
Мантуров: Делегации России в КНР предоставили китайские авто вместо западных
Прибывшей в КНР российской делегации предоставили автомобили китайского производства, хотя прежде для этого всегда использовались изготовленные на Западе машины. Об этом Life.ru рассказал первый вице-премьер России Денис Мантуров, а также допустил, что отечественный Aurus скоро могут начать поставлять в Китай.
Денис Мантуров — об автомобилях, предоставленных Китаем российской делегации, и об Aurus в Пекине. Видео © Life.ru
"Между прочим, не дают [китайцы] больше западных [автомобилей]. Раньше приезжали с делегацией, были импортные. А сейчас исключительно китайские", — рассказал первый вице-премьер России нашему корреспонденту.
Мантуров отметил, что автомобиль, который был выдан в пользование именно ему, в сравнении с российским Aurus выглядит достаточно скромно, но очевидно то, что он очень достойного качества. Вице-премьер добавил, что изучит машину более пристально, когда снова поедет на ней в аэропорт.
Он также допустил, что Aurus могут продаваться в Пекине, но так как автомобильный рынок Поднебесной насчитывает 30 миллионов машин, штучные поставки никак не повлияют на сложившуюся конъюнктуру. До продаж российских люксовых автомобилей в Китае необходимо создать должную сервисную инфраструктуру, но сейчас перед производителем стоят другие внутренние задачи — локализация и обновление. Поэтому работы достаточно, но появление Aurus в Пекине исключать не стоит.
"А то, что китайский автопром уходит от импортной зависимости от Запада, видно везде", — заключил он.
Напомним, что президент России Владимир Путин прибыл в столицу Китайской Народной Республики с визитом вечером 15 мая. Эта поездка стала первой для российского лидера после переизбрания. Он пробудет в стране два дня, его деловая программа состоит из двух этапов: на 16 мая назначены переговоры в Пекине, а завтра президент РФ приедет в Харбин. Нашу делегацию встречали пушечной канонадой и исполнением гимна Российской Федерации, а также "Подмосковных вечеров". К настоящему моменту официальная часть переговоров уже закончена, она продолжалась в течение двух с половиной часов. Главами государств было подписано совместное заявление об углублении всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия.
Life.ru