Life.ru снял изнутри новенькую Lada Iskra, представленную на ПМЭФ Глава АвтоВАЗа Соколов презентовал новую Lada Iskra на ПМЭФ 5 июня, 10:44 Малиновую Lada Iskra впервые презентовали на ПМЭФ. Обложка © Life.ru

Глава АвтоВАЗа Максим Соколов представил новую Lada Iskra на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). В производство новинка поступит в начале 2025 года. Life.ru показал уникальные формы автомобиля и даже заглянул в салон.

Глава АвтоВАЗа представил новую Lada Iskra на ПМЭФ. Видео © Life.ru

Машина готовится к выпуску в трёх комплектациях: седан, универсал и универсал повышенной проходимости. Как пояснили на предприятии, новая модель станет чем-то средним между Lada Granta и флагманской Lada Vesta. В минимальной и самой простой комплектации автомобиль будет иметь мотор 1,6 литра мощностью 90 л.с. с пятиступенчатой механикой.

Второй вариант подразумевает сочетание двигателя объёмом 1,6 литра и мощностью 106 л.с. с шестиступенчатой коробкой передач. И, наконец, универсал повышенной проходимости — это мотор мощностью 106 л.с. с бесступенчатым вариатором. Последняя версия сейчас не присутствует ни в одной модели АвтоВАЗа.

Ранее сообщалось, что на Петербургском международном экономическом форуме представлен первый в истории люксовый автомобиль на водородном топливе — NAMI Hydrogen, построенный на базе AURUS Senat.

Авторы Татьяна Миссуми