Сколько прёт, сколько жрёт и сколько стоит: Life.ru узнал, много ли "российского" в кроссовере Xcite Новый петербургский автомобиль Xcite X-Cross 7 представили посетителям ПМЭФ 5 июня, 08:02 На ПМЭФ показали отечественный кроссовер. Обложка © Life.ru

В России появился новый семейный кроссовер Xcite X-Cross 7, который был представлен в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Выпускают машины на заводе в Петербурге, где раньше собирали автомобили Nissan. Корреспондент Life.ru узнал о преимуществах отечественного авто.

На ПМЭФ показали отечественный кроссовер. Видео © Life.ru

Российский кроссовер максимально удобен как для семей с детьми, так и для молодёжи, предпочитающей отправляться в длительные путешествия. У автомобиля пять пассажирских мест, передний привод, бензиновый турбированный 16-клапанный двигатель объёмом полтора литра, мощность — 147 лошадиных сил, шесть подушек безопасности, а также встроенные ABS и ESP.

"Средний расход у машины — где-то восемь с половиной литров на 100 километров. Скорость у неё 187 километров в час и разгон до сотни — около девяти секунд", — добавил начальник управления и развития производства Борис Мезенцев.

Кроссовер выпускается в двух комплектациях, его стоимость начинается от 2 миллионов 499 тысяч рублей. Пока на заводе не готовы делать прогнозы о том, удастся ли полностью заместить все иностранные комплектующие отечественными. Сейчас предприятие ставит задачу продвижения бренда и увеличения продаж.

Ранее Life.ru сообщал о начале выпуска автомобилей бренда Xcite на автозаводе в Петербурге. Это первый самостоятельный проект в новой истории автомобильного завода, а название линейки в переводе с английского означает "будоражить" или "волновать". В марте этого года состоялась презентация автомобиля.

Авторы Татьяна Миссуми