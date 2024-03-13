Бывший завод Nissan в Петербурге презентовал автомобили под новым брендом Xcite
X-Cross 7. Фото © Телеканал "Санкт-Петербург"
Новый автомобильный бренд Xcite презентовали в Петербурге. Губернатору Александру Беглову накануне заседания Промышленного совета представили первые машины X-Cross 7, которые начал выпускать "Автозавод Санкт-Петербург" (бывшая площадка Nissan).
"Хотел отметить, что машина очень комфортная, красивая, удобная. Мы прокатились на ней. Хочу отметить как сам водитель: мне очень она понравилась", — поделился своими впечатлениями глава города на презентации первой модели легкового автомобиля под брендом Xcite — X-Cross 7 — в эфире телеканала "Санкт-Петербург".
По данным предприятия, в автомобиле установлен бензиновый турбодвигатель объёмом 1,5 литра. Его мощность достигает 147 лошадиных сил. Максимальная скорость движения составляет 186 км/ч. В автомобилях присутствует функция подогрева сидений и руля и беспроводная зарядка для телефона, а автоматическую коробку передач можно переключать в режим ручного управления, рассказал начальник направления развития производства "Автозавода Санкт-Петербург" Борис Мезенцев.
Производство новых моделей началось ещё в ноябре, а к концу года в автосалоны с конвейера должно отправиться 25 тысяч моделей. Старт продаж запланирован в мае.
Ранее Life.ru сообщал о начале выпуска автомобилей бренда Xcite на автозаводе в Петербурге. Это первый самостоятельный проект в новой истории автомобильного завода, а название линейки в переводе с английского означает "будоражить" или "волновать".