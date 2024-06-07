Путин заявил, что власть на Украине узурпирована, но возможность переговоров ещё есть
Путин выразил готовность к переговорам, несмотря на узурпацию власти на Украине
Президент России Владимир Путин снова заявил об утрате легитимности органами власти на Украине. Речь об этом зашла на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Здесь проблема, конечно, есть, потому что действующие власти Украины, судя по всему, легитимность утратили. Это показывает предварительный, даже беглый анализ законодательства Украины", — отметил российский лидер.
По словам Путина, похоже, что мы имеем дело с узурпацией власти на Украине и в Уголовном кодексе даже есть такая статья. Тем не менее переговоры о мире, по мнению российского лидера, всё равно можно вести — найти бы, с кем.
"В соответствии со статьёй девятой, десятой, одиннадцатой Конституции Украины полномочия переходят к спикеру Рады. Так что если есть желание вести переговоры, то можно найти, с кем их вести", — добавил Путин.
Напомним, с 20 мая Зеленский официально никто, его полномочия истекли. При этом выборы в стране решили не проводить, сославшись на военное положение. Российский лидер Владимир Путин отмечал, что вопрос о законности власти на Украине будут решать правовые системы Незалежной, а для РФ это будет важно только в случае подписания соглашений. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал Зеленского военной целью, однако разрешил ему подписать акт о капитуляции.
Life.ru