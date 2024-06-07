Путин заявил, что власть на Украине узурпирована, но возможность переговоров ещё есть

Президент России Владимир Путин снова заявил об утрате легитимности органами власти на Украине. Речь об этом зашла на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Здесь проблема, конечно, есть, потому что действующие власти Украины, судя по всему, легитимность утратили. Это показывает предварительный, даже беглый анализ законодательства Украины", — отметил российский лидер.

По словам Путина, похоже, что мы имеем дело с узурпацией власти на Украине и в Уголовном кодексе даже есть такая статья. Тем не менее переговоры о мире, по мнению российского лидера, всё равно можно вести — найти бы, с кем.