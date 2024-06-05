Путин спрогнозировал, когда от Зеленского избавятся
Путин: На избавление от Зеленского может потребоваться год
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov
Власти США заставят киевские власти снизить на Украине возраст мобилизации граждан до 18 лет, а затем от Владимира Зеленского избавятся, и на это может потребоваться год. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
"Я думаю, что администрация Штатов заставит принять руководство Украины эти решения — понизить мобилизационный возраст до 18 лет, а потом от Зеленского избавятся… Чтобы всё это сделать, мне кажется, нужен год", — сказал глава государства на встрече с представителями мировых СМИ.
Ранее Путин заявил, что трагедия на Украине началась с госпереворота в 2014 году и это стало началом войны. Кроме того, российский лидер отметил, что пролившаяся в Донбассе русская кровь — не водичка, чтобы закрывать на это глаза. Говоря о нынешних боевых действиях, президент РФ сообщил, что безвозвратные потери украинской армии в пять раз превышают российские. Кроме того, по его данным, в плену на Украине находится 1348 российских военных, а в российском плену — 6465 солдат и офицеров ВСУ.