Власти США заставят киевские власти снизить на Украине возраст мобилизации граждан до 18 лет, а затем от Владимира Зеленского избавятся, и на это может потребоваться год. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

"Я думаю, что администрация Штатов заставит принять руководство Украины эти решения — понизить мобилизационный возраст до 18 лет, а потом от Зеленского избавятся… Чтобы всё это сделать, мне кажется, нужен год", — сказал глава государства на встрече с представителями мировых СМИ.