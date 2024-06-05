Путин: В плену на Украине находится 1348 россиян

В плену на Украине находится 1348 российских военных, а в российском плену — 6465 солдат и офицеров ВСУ. Такие цифры привёл президент РФ Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств.

"Наши потери в разы меньше, чем с украинской стороны. Я вам могу точно назвать цифры людей, которые находятся в плену. Наших солдат на украинской стороне 1348 человек. Я знаю эти цифры, мы работаем каждый день. Украинских солдат у нас 6456", — рассказал Путин.