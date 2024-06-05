Путин: В плену на Украине находится 1348 россиян
В плену на Украине находится 1348 российских военных, а в российском плену — 6465 солдат и офицеров ВСУ. Такие цифры привёл президент РФ Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств.
"Наши потери в разы меньше, чем с украинской стороны. Я вам могу точно назвать цифры людей, которые находятся в плену. Наших солдат на украинской стороне 1348 человек. Я знаю эти цифры, мы работаем каждый день. Украинских солдат у нас 6456", — рассказал Путин.
По словам президента, примерно такое же соотношение в безвозвратных потерях армий: 1 к 5. Он отметил, что именно с этим связана попытка провести тотальную мобилизацию на Украине — ВСУ нужно закрыть эти потери.
Также в ходе общения с представителями СМИ Путин заявил, что трагедия на Украине началась с госпереворота в 2014 году и именно это стало началом войны. Также он подчеркнул, что пролившаяся в Донбассе русская кровь — не водичка, чтобы РФ закрыла на это глаза.
Минобороны России