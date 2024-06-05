ПМЭФ
Умерла Анастасия Заворотнюк
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 июня, 18:15

Путин: Появление немецких танков на Украине шокировало Россию

Вмешательство немецкой стороны в российско-украинский конфликт оказывает негативное влияние на отношения Москвы и Берлина, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что поставки ВСУ ракет сейчас окончательно их разрушают. По его словам, появление немецких танков в зоне боевых действий вообще повергло в морально-этический шок российское общество, которое ранее относилось к ФРГ вполне хорошо.

"Когда на украинской земле появились первые немецкие танки, немецкого производства, это уже произвело морально-этический шок в России. Потому что отношение к федеративной республике в российском обществе всегда было очень хорошее. Ну очень хорошее", — сказал российский лидер на встрече с главами мировых информационных агентств, которая проходит на полях ПМЭФ.

Путин назвал чушью и бредом обвинения в адрес Трампа насчёт шпионажа в пользу Москвы
Путин назвал чушью и бредом обвинения в адрес Трампа насчёт шпионажа в пользу Москвы

В ходе выступления президент сделал ряд важных заявлений, например, указал, что Россия не нападала на Украину, а защищалась, а также вспомнил про Донбасс, подчеркнув, что пролившаяся там русская кровь — не водичка. Вместе с тем глава государства отметил, что трагедия на Украине началась в 2014 году — и не Россия в этом виновата.

Обложка ©

kremlin.ru

Николь Вербер
  • Новости
  • Германия
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • ПМЭФ
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров