Путин: Появление немецких танков на Украине шокировало Россию

Вмешательство немецкой стороны в российско-украинский конфликт оказывает негативное влияние на отношения Москвы и Берлина, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что поставки ВСУ ракет сейчас окончательно их разрушают. По его словам, появление немецких танков в зоне боевых действий вообще повергло в морально-этический шок российское общество, которое ранее относилось к ФРГ вполне хорошо.

"Когда на украинской земле появились первые немецкие танки, немецкого производства, это уже произвело морально-этический шок в России. Потому что отношение к федеративной республике в российском обществе всегда было очень хорошее. Ну очень хорошее", — сказал российский лидер на встрече с главами мировых информационных агентств, которая проходит на полях ПМЭФ.