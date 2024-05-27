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Регион
Опубликовано 27 мая 2024, 18:22

Медведев заявил, что России в СВО нужна только победа и она её получит

Россия в самом ближайшем будущем добьётся необходимых ей результатов в специальной военной операции (СВО). Об этом во время посещения военного полигона "Песочненский", расположенного в Ленинградской области, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Во время своего визита он подчеркнул, что благодаря российским военнослужащим страна в ближайшее время добьётся необходимых целей.

"Результаты эти тоже вам понятны — нам нужна только победа, и эту победу мы получим", — указал Медведев.

Он также поблагодарил россиян, которые помогают фронту, в том числе закупая дроны, и отметил, что вся страна помогает одержать победу.

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Ранее Медведев сообщал, что киевский режим терпит тяжёлые поражения на передовой и не имеет ни малейшего шанса победить Россию. Зампред Совбеза РФ также отметил, что это прекрасно понимает население "распавшейся Украины".

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Life.ru / Павел Баранов

Алексей Соловьёв
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