Медведев заявил, что России в СВО нужна только победа и она её получит
Россия в самом ближайшем будущем добьётся необходимых ей результатов в специальной военной операции (СВО). Об этом во время посещения военного полигона "Песочненский", расположенного в Ленинградской области, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Во время своего визита он подчеркнул, что благодаря российским военнослужащим страна в ближайшее время добьётся необходимых целей.
"Результаты эти тоже вам понятны — нам нужна только победа, и эту победу мы получим", — указал Медведев.
Он также поблагодарил россиян, которые помогают фронту, в том числе закупая дроны, и отметил, что вся страна помогает одержать победу.
Ранее Медведев сообщал, что киевский режим терпит тяжёлые поражения на передовой и не имеет ни малейшего шанса победить Россию. Зампред Совбеза РФ также отметил, что это прекрасно понимает население "распавшейся Украины".
Life.ru / Павел Баранов