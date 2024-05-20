Медведев заявил, что у Украины нет шансов на победу в противостоянии с Россией

Украина терпит тяжёлые поражения на передовой и не имеет ни малейшего шанса победить Россию. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

"Киев провалил контрнаступление и терпит дальнейшие тяжёлые поражения на поле боя. У него нет никаких шансов победить Россию, даже если он будет воевать до последнего украинца", — приводит ТАСС слова политика.

Медведев отметил, что это прекрасно понимает население "распавшейся Украины". Именно поэтому, по словам политика, Владимир Зеленский отказался от проведения выборов, которые, скорее всего, он бы проиграл.

Между тем страны Запада поддержали отказ Зеленского от выборов, так как боятся падения киевского режима, на котором те неплохо зарабатывают, дополнил Медведев. По его словам, граждане Украины могли бы выбрать другого человека в президенты, который начнёт переговоры с Москвой.