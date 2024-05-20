Медведев заявил, что у Украины нет шансов на победу в противостоянии с Россией
Медведев: У Киева нет шансов победить РФ, даже сражаясь до последнего украинца
Дмитрий Медведев. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Украина терпит тяжёлые поражения на передовой и не имеет ни малейшего шанса победить Россию. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
"Киев провалил контрнаступление и терпит дальнейшие тяжёлые поражения на поле боя. У него нет никаких шансов победить Россию, даже если он будет воевать до последнего украинца", — приводит ТАСС слова политика.
Медведев отметил, что это прекрасно понимает население "распавшейся Украины". Именно поэтому, по словам политика, Владимир Зеленский отказался от проведения выборов, которые, скорее всего, он бы проиграл.
Между тем страны Запада поддержали отказ Зеленского от выборов, так как боятся падения киевского режима, на котором те неплохо зарабатывают, дополнил Медведев. По его словам, граждане Украины могли бы выбрать другого человека в президенты, который начнёт переговоры с Москвой.
"Западные спонсоры кровавого нацистского режима никак не могли этого допустить, так как сами хорошо зарабатывают на кровавой вакханалии", — отметил зампред Совбеза РФ.
Напомним, в понедельник, 20 мая, истекает срок президентских полномочий Владимира Зеленского. Согласно Конституции Украины, именно в этот день избранный глава государства должен вступить в должность. Но этого не произошло: киевский режим отменил выборы, сославшись на военное положение. Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что вопрос о легитимности Зеленского предстоит решать политической и правовой системе Украины, а для Москвы это будет важно только в случае подписания соглашений. Между тем Медведев заявил, что Зеленский не пролонгировал, а фактически узурпировал власть на Украине.