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Регион
30 мая, 10:26

Воздушные силы Украины потеряли на боевом задании истребитель Су-27

Воздушные силы Украины за минувшие сутки потеряли на боевом задании истребитель Су-27 стараниями Российской армии. Также провалились атаки ВСУ с помощью 24 беспилотных летательных аппаратов, сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами ПВО сбит самолёт Су-27 Воздушных сил Украины. За сутки уничтожено: 24 беспилотных летательных аппарата, восемь оперативно-тактических ракет ATACMS производства США и противорадиолокационная ракета HARM производства США", — рассказали в ведомстве.

А ранее белгородские системы противовоздушной обороны сбили украинский самолёт под Волчанском, тип воздушного судна не уточнялся. А до этого Воздушные силы Украины потеряли в бою сразу три истребителя МиГ-29.

Над Татарстаном сняли переделанный в дрон украинский самолёт перед падением
Над Татарстаном сняли переделанный в дрон украинский самолёт перед падением
Обложка ©

Су-27 Воздушных сил Украины. Обложка © Shutterstock / BeAvPhoto

Андрей Бражников
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