Воздушные силы Украины потеряли на боевом задании истребитель Су-27
Воздушные силы Украины за минувшие сутки потеряли на боевом задании истребитель Су-27 стараниями Российской армии. Также провалились атаки ВСУ с помощью 24 беспилотных летательных аппаратов, сообщили в Минобороны РФ.
"Средствами ПВО сбит самолёт Су-27 Воздушных сил Украины. За сутки уничтожено: 24 беспилотных летательных аппарата, восемь оперативно-тактических ракет ATACMS производства США и противорадиолокационная ракета HARM производства США", — рассказали в ведомстве.
А ранее белгородские системы противовоздушной обороны сбили украинский самолёт под Волчанском, тип воздушного судна не уточнялся. А до этого Воздушные силы Украины потеряли в бою сразу три истребителя МиГ-29.
Су-27 Воздушных сил Украины. Обложка © Shutterstock / BeAvPhoto