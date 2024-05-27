Белгородская ПВО сбила украинский самолёт под Волчанском
Белгородские системы противовоздушной обороны сбили украинский самолёт под Волчанском, тип воздушного судна уточняется. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник.
По данным телеграм-канала, по самолёту отработал комплекс C-300. Южнее Волчанска наблюдается дым.
Напомним, российские войска сейчас ведут активные боевые действия под Харьковом, постоянно оттесняя назад ВСУ и освобождая всё новые населённые пункты. Серьёзная битва сейчас разворачивается за город Волчанск. К настоящему моменту освобождена уже половина города, в его северной части российские солдаты развернули триколор. Они пообещали в скором времени водрузить флаг в самом центре.