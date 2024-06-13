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13 июня, 04:39

Российские бойцы ликвидировали подразделение "головорезов" ВСУ в Новомихайловке

ТАСС: ВС РФ уничтожили спецподразделение "головорезов" ВСУ в Новомихайловке ДНР

В ходе освобождения Новомихайловки Донецкой Народной Республики российскими военными было ликвидировано спецподразделение "головорезов" ВСУ. Как рассказал ТАСС боец десантно-штурмового батальона 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота с позывным Перец, это была 233-я бригада ВСУ.

"Это была 233-я бригада. Знаем, что это головорезы. Идейные, нацеленные на убийства. Им безразлично, мирный человек или нет", — сообщил он и добавил, что о кровавых задачах "головорезов" им сообщали и пленные, которые сдались при взятии Новомихайловки.

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Подразделения российской Южной группировки войск полностью освободили населённый пункт Новомихайловка в Донецкой Народной Республике 22 апреля. Со взятием Новомихайловки открылся фланг Угледарской группировки ВСУ на Южно-Донецком направлении.

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VK / Минобороны РФ

Оксана Попова
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