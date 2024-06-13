Российские бойцы ликвидировали подразделение "головорезов" ВСУ в Новомихайловке

В ходе освобождения Новомихайловки Донецкой Народной Республики российскими военными было ликвидировано спецподразделение "головорезов" ВСУ. Как рассказал ТАСС боец десантно-штурмового батальона 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота с позывным Перец, это была 233-я бригада ВСУ.

"Это была 233-я бригада. Знаем, что это головорезы. Идейные, нацеленные на убийства. Им безразлично, мирный человек или нет", — сообщил он и добавил, что о кровавых задачах "головорезов" им сообщали и пленные, которые сдались при взятии Новомихайловки.