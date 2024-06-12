"На адреналине": Российские бойцы рассказали, как подбили четыре Bradley ВСУ

В Сети разлетелось видео, на котором ВС РФ уничтожили четыре боевые машины пехоты (БМП) Bradley ("Брэдли") во время прошлогодней попытки наступления Вооружённых сил Украины. Командир расчёта противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) одного из подразделений спецназначения Южного военного округа (ЮВО) с позывным Манул назвал тот бой на Артёмовском направлении одним из самых ярких.

"[ВС РФ] попали в четыре цели, и был ещё один танк. У меня больше адреналин был после первого подбитого танка. Мне кажется, азарт просто появился. Ракеты весят, как я. Тяжко было. На адреналине всё можно сделать", — отметил в беседе с RT другой боец, который тогда подавал ракеты.