"Задача выполнена": Дуэль российского БТР и БМП Bradley под Авдеевкой попала на видео

Военкор Руслан Татаринов в своём телеграм-канале "Шёпот фронта" показал кадры дуэли российского БТР-82А с десантом и БМП Bradley противника. По его данным, бой произошёл в населённом пункте Сокол под Авдеевкой, при этом он не уточняет, когда именно это случилось. На кадрах видно, что экипаж российского БТР сразу же открыл стрельбу из 30-миллимеровой пушки, буквально расстреливая вражескую машину.

Дуэль российского БТР и БМП Bradley под Авдеевкой. Видео © Telegram / Шёпот фронта

"Нашему БТР тоже досталось: по нему несколько раз попали из 25-миллиметровки M242 Bushmaster. Боевая задача была выполнена, БТР долетел до посёлка и высадил десант", — прокомментировал кадры Татаринов.

По его данным, вражескую Bradley ВС России вскоре подбили и накрыли артиллерией, полностью уничтожив.