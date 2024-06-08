"Задача выполнена": Дуэль российского БТР и БМП Bradley под Авдеевкой попала на видео
Военкор Татаринов показал видео дуэли российского БТР с БМП Bradley под Авдеевкой
Военкор Руслан Татаринов в своём телеграм-канале "Шёпот фронта" показал кадры дуэли российского БТР-82А с десантом и БМП Bradley противника. По его данным, бой произошёл в населённом пункте Сокол под Авдеевкой, при этом он не уточняет, когда именно это случилось. На кадрах видно, что экипаж российского БТР сразу же открыл стрельбу из 30-миллимеровой пушки, буквально расстреливая вражескую машину.
Дуэль российского БТР и БМП Bradley под Авдеевкой. Видео © Telegram / Шёпот фронта
"Нашему БТР тоже досталось: по нему несколько раз попали из 25-миллиметровки M242 Bushmaster. Боевая задача была выполнена, БТР долетел до посёлка и высадил десант", — прокомментировал кадры Татаринов.
По его данным, вражескую Bradley ВС России вскоре подбили и накрыли артиллерией, полностью уничтожив.
Ранее сообщалось, что за минувшую неделю ВС России нанесли 27 групповых ударов по энергообъектам, обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины. Как отметили в Минобороны, они наносились в ответ на попытки Киева повредить российскую энергетическую инфраструктуру.
Telegram / Шёпот фронта