ВСУ за сутки потеряли более 495 бойцов в зоне группировки войск "Запад"
ВСУ за сутки лишились около 495 военных в зоне ответственности группировки "Запад". Об этом сообщили в Минобороны РФ. Помимо живой силы, противник потерял три боевые машины и девять автомобилей.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 14-й, 63-й, 116-й механизированных бригад ВСУ, 117-й бригады теробороны и 13-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Синьковка, Петропавловка Харьковской области, Дроновка, Григоровка ДНР и Червоная Диброва ЛНР", — добавили в ведомстве.
Также вражеская армия потеряла две американские 155-миллиметровые гаубицы М777, 155-миллиметровую гаубицу H-70, 152-миллиметровую гаубицу 2А65 "Мста-Б", 122-миллиметровую самоходную установку 2С1 "Гвоздика", 122-миллиметровую гаубицу Д-30 и боевую машину реактивной системы залпового огня "Град".
Ранее стало известно, что российские бойцы поразили ангар украинских войск в Николаевской области. Мощь удара ВС РФ оказалась велика, а поражённая цель впоследствии долго детонировала. Звуки взрывов были слышны даже в Николаеве.
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