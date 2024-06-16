За прошедшие сутки Вооружённые силы Украины лишились до 375 бойцов в зоне ответственности Центральной группировки ВС РФ. Об этом пишет пресс-служба Минобороны Росcии в своём телеграм-канале.

"Потери противника составили до 375 военнослужащих, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины Humvee и MaxxPro производства США, два автомобиля, 155 мм гаубица М777 производства США, три 152 мм гаубицы 2А65 "Мста-Б", пять 122 мм гаубиц Д-30, а также 105 мм орудие М119 производства США", — сказано в сообщении ведомства.