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16 июня, 10:50

ВСУ за сутки потеряли 375 бойцов в зоне ответственности группировки "Центр" ВС РФ

За прошедшие сутки Вооружённые силы Украины лишились до 375 бойцов в зоне ответственности Центральной группировки ВС РФ. Об этом пишет пресс-служба Минобороны Росcии в своём телеграм-канале.

"Потери противника составили до 375 военнослужащих, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины Humvee и MaxxPro производства США, два автомобиля, 155 мм гаубица М777 производства США, три 152 мм гаубицы 2А65 "Мста-Б", пять 122 мм гаубиц Д-30, а также 105 мм орудие М119 производства США", — сказано в сообщении ведомства.

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Ранее Вооружённые силы Украины потеряли более 630 бойцов в зоне ответственности Южной группировки ВС РФ. Украинская армия пыталась провести контратаку, которая не увенчалась успехом. Также ВС РФ уничтожили три полевых схрона с боеприпасами.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / MagicGeorge

Владимир Озеров
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