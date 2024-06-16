ВС РФ освободили населённый пункт Загорное Запорожской области
Российские военные освободили населённый пункт Загорное Запорожской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" освободили населённый пункт Загорное Запорожской области и заняли более выгодные рубежи", — говорится в сообщении ведомства.
Несколько дней назад российские войска освободили Артёмовку в ЛНР и Тимковку в Харьковской области. А 10 июня наши бойцы взяли под контроль населённый пункт Старомайорское в ДНР. Как недавно заявлял президент Владимир Путин, бойцы Вооружённых сил (ВС) России зашли уже в 47 населённых пунктов с начала 2024 года и продолжают выдавливать украинские войска.
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