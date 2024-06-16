ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 июня, 10:27

ВС РФ освободили населённый пункт Загорное Запорожской области

Российские военные освободили населённый пункт Загорное Запорожской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Восток" освободили населённый пункт Загорное Запорожской области и заняли более выгодные рубежи", — говорится в сообщении ведомства.

ВС РФ уничтожили РСЗО HIMARS и MLRS в зоне ответственности "Днепра"
ВС РФ уничтожили РСЗО HIMARS и MLRS в зоне ответственности "Днепра"

Несколько дней назад российские войска освободили Артёмовку в ЛНР и Тимковку в Харьковской области. А 10 июня наши бойцы взяли под контроль населённый пункт Старомайорское в ДНР. Как недавно заявлял президент Владимир Путин, бойцы Вооружённых сил (ВС) России зашли уже в 47 населённых пунктов с начала 2024 года и продолжают выдавливать украинские войска.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Николь Вербер
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • ВС РФ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров