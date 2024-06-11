Российские войска освободили Артёмовку в ЛНР и Тимковку в Харьковской области
Российские войска освободили ещё два населённых пункта в зоне спецоперации: Артёмовку — в Луганской Народной Республике и Тимковку — в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Активными действиями подразделений группировки войск "Запад" освобождены населённые пункты Артёмовка Луганской Народной Республики и Тимковка Харьковской области", — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, что накануне, 10 июня, российские войска освободили населённый пункт Старомайорское в ДНР. А ранее президент Владимир Путин сообщил, что бойцы Вооружённых сил (ВС) России взяли под контроль уже 47 населённых пунктов с начала 2024 года и продолжают выдавливать украинские войска.