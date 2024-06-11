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11 июня, 10:30

Российские войска освободили Артёмовку в ЛНР и Тимковку в Харьковской области

Российские войска освободили ещё два населённых пункта в зоне спецоперации: Артёмовку — в Луганской Народной Республике и Тимковку — в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Активными действиями подразделений группировки войск "Запад" освобождены населённые пункты Артёмовка Луганской Народной Республики и Тимковка Харьковской области", — говорится в сообщении ведомства.

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ВС России освободили село на границе с Курской областью

Напомним, что накануне, 10 июня, российские войска освободили населённый пункт Старомайорское в ДНР. А ранее президент Владимир Путин сообщил, что бойцы Вооружённых сил (ВС) России взяли под контроль уже 47 населённых пунктов с начала 2024 года и продолжают выдавливать украинские войска.

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Александра Вишнякова
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