Путин раскрыл, сколько населённых пунктов освободила Армия России в зоне СВО с начала года

Бойцы Вооружённых сил (ВС) России освободили 47 населённых пунктов с начала 2024 года и продолжают выдавливать украинские войска. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Боевая работа идёт. Вот только с начала этого года 47, по-моему, населённых пунктов освобождено, 880, по-моему, квадратных километров", — подчеркнул глава государства.

Путин добавил, что Российская армия постепенно выдавливает Вооружённые силы Украины (ВСУ) из Донбасса и с других территорий.