Путин раскрыл, сколько населённых пунктов освободила Армия России в зоне СВО с начала года
Путин: Российские военные освободили 47 населённых пунктов с начала 2024 года
Бойцы Вооружённых сил (ВС) России освободили 47 населённых пунктов с начала 2024 года и продолжают выдавливать украинские войска. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Боевая работа идёт. Вот только с начала этого года 47, по-моему, населённых пунктов освобождено, 880, по-моему, квадратных километров", — подчеркнул глава государства.
Путин добавил, что Российская армия постепенно выдавливает Вооружённые силы Украины (ВСУ) из Донбасса и с других территорий.
В ходе своего выступления на пленарной сессии ПМЭФ Путин также заявил, что Россия стремится к победе и добьётся её. Все планы спецоперации (СВО) будут реализованы, указал президент. По словам российского лидера, конечно, ускорить решение задач можно, но только ценой роста потерь, а жизнь наших бойцов важнее.
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