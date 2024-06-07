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7 июня, 15:34

Путин раскрыл, сколько населённых пунктов освободила Армия России в зоне СВО с начала года

Путин: Российские военные освободили 47 населённых пунктов с начала 2024 года

Бойцы Вооружённых сил (ВС) России освободили 47 населённых пунктов с начала 2024 года и продолжают выдавливать украинские войска. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Боевая работа идёт. Вот только с начала этого года 47, по-моему, населённых пунктов освобождено, 880, по-моему, квадратных километров", — подчеркнул глава государства.

Путин добавил, что Российская армия постепенно выдавливает Вооружённые силы Украины (ВСУ) из Донбасса и с других территорий.

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В ходе своего выступления на пленарной сессии ПМЭФ Путин также заявил, что Россия стремится к победе и добьётся её. Все планы спецоперации (СВО) будут реализованы, указал президент. По словам российского лидера, конечно, ускорить решение задач можно, но только ценой роста потерь, а жизнь наших бойцов важнее.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Дарья Нарыкова
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