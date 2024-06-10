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10 июня, 10:27

Российские войска освободили Старомайорское в ДНР

Российские войска освободили населённый пункт Старомайорское в ДНР, об этом сообщило Минобороны в ходе ежедневного брифинга.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населённый пункт Старомайорское Донецкой Народной Республики", — говорится в заявлении МО РФ.

ВС России освободили село на границе с Курской областью
ВС России освободили село на границе с Курской областью

А ранее президент Владимир Путин сообщил, что бойцы Вооружённых сил (ВС) России освободили уже 47 населённых пунктов с начала 2024 года и продолжают выдавливать украинские войска. Он подчеркнул, что Россия стремится к победе и добьётся её.

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Telegram / Минобороны России

Александра Вишнякова
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