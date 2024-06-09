ВС России освободили село на границе с Курской областью
Кадыров сообщил об освобождении села Рыжевка в Сумской области
Российские войска начали наступление на новом участке фронта, освободив часть украинской территории в Сумской области. Об успехах подразделений ВС РФ в Telegram написал глава Чечни Рамзан Кадыров.
В сообщении сказано, что результатом спланированных действий стало освобождение села Рыжевка на границе с Курской областью. На опубликованных Кадыровым кадрах запечатлена работа танкистов, артиллеристов и пехотинцев на этом участке линии соприкосновения. В конце ролика демонстрируются таблички на административных зданиях населённого пункта.
Кадыров сообщил об освобождении села Рыжевка в Сумской области. Видео © Telegram / Kadyrov_95
"Я искренне благодарю каждого бойца, участвовавшего в штурме и освобождении населённого пункта. Убеждён, такой же финал ожидает и другие территории, которые временно находятся под гнётом укрофашистских и натовских формирований", — заключил Кадыров.
Параллельно российские войска продолжают уверенно продвигаться на Харьковском направлении, вынуждая ВСУ отступать с потерями. Местные власти уже начали эвакуацию документов из областного центра, ожидая прихода ВС РФ.
Telegram / Kadyrov_95