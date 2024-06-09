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9 июня, 20:51

ВС России освободили село на границе с Курской областью

Кадыров сообщил об освобождении села Рыжевка в Сумской области

Российские войска начали наступление на новом участке фронта, освободив часть украинской территории в Сумской области. Об успехах подразделений ВС РФ в Telegram написал глава Чечни Рамзан Кадыров.

В сообщении сказано, что результатом спланированных действий стало освобождение села Рыжевка на границе с Курской областью. На опубликованных Кадыровым кадрах запечатлена работа танкистов, артиллеристов и пехотинцев на этом участке линии соприкосновения. В конце ролика демонстрируются таблички на административных зданиях населённого пункта.

Кадыров сообщил об освобождении села Рыжевка в Сумской области. Видео © Telegram / Kadyrov_95

"Я искренне благодарю каждого бойца, участвовавшего в штурме и освобождении населённого пункта. Убеждён, такой же финал ожидает и другие территории, которые временно находятся под гнётом укрофашистских и натовских формирований", — заключил Кадыров.

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Параллельно российские войска продолжают уверенно продвигаться на Харьковском направлении, вынуждая ВСУ отступать с потерями. Местные власти уже начали эвакуацию документов из областного центра, ожидая прихода ВС РФ.

Обложка ©

Telegram / Kadyrov_95

Илья Пушкарев
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