ВС России освободили село на границе с Курской областью

Российские войска начали наступление на новом участке фронта, освободив часть украинской территории в Сумской области. Об успехах подразделений ВС РФ в Telegram написал глава Чечни Рамзан Кадыров.

В сообщении сказано, что результатом спланированных действий стало освобождение села Рыжевка на границе с Курской областью. На опубликованных Кадыровым кадрах запечатлена работа танкистов, артиллеристов и пехотинцев на этом участке линии соприкосновения. В конце ролика демонстрируются таблички на административных зданиях населённого пункта.

Кадыров сообщил об освобождении села Рыжевка в Сумской области. Видео © Telegram / Kadyrov_95