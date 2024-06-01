"Вывозят архивы и личные дела": Ганчев рассказал о реакции Киева на удары по военным объектам в Харькове
Ганчев: Силовики вывозят из Харькова архивы и личные дела сотрудников
Силовики вывозят из Харькова архивы и личные дела сотрудников. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee
Из Харькова и области украинские силовики вывозят в западную часть страны архивы и личные дела сотрудников. Об этом сообщил глава российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
"Нам известно о том, что и некоторые силовые структуры свои архивы вывозят и дела личного состава западнее. Так же, как раньше, они уже начали вывозить из города Харькова стратегические предприятия, практически вырезая всё оборудование", — сказал он в беседе с РИА "Новости".
Напомним, в Харьковской области продолжается наступление бойцов ВС РФ. Российские военные добиваются успехов, оттесняя ВСУ и освобождая всё новые населённые пункты.