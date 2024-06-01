"Вывозят архивы и личные дела": Ганчев рассказал о реакции Киева на удары по военным объектам в Харькове

Из Харькова и области украинские силовики вывозят в западную часть страны архивы и личные дела сотрудников. Об этом сообщил глава российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

"Нам известно о том, что и некоторые силовые структуры свои архивы вывозят и дела личного состава западнее. Так же, как раньше, они уже начали вывозить из города Харькова стратегические предприятия, практически вырезая всё оборудование", — сказал он в беседе с РИА "Новости".