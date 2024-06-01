На Золочевском направлении под Харьковом объявлена эвакуация

На Украине начали эвакуировать людей из населённых пунктов, находящихся на Золочевском направлении под Харьковом. Как заявил в интервью местным средствам массовой информации начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко, речь идёт о селе Александровка и посёлках Тимофеевка и Возрождевск.

По словам украинского чиновника, семьи с несовершеннолетними могут принудительно вывезти из этих населённых пунктов. Места сбора для эвакуации украинцам сообщат главы сёл и посёлков, откуда их будут вывозить.