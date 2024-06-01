На Золочевском направлении под Харьковом объявлена эвакуация
На Украине объявлена эвакуация на Золочевском направлении под Харьковом
На Украине начали эвакуировать людей из населённых пунктов, находящихся на Золочевском направлении под Харьковом. Как заявил в интервью местным средствам массовой информации начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко, речь идёт о селе Александровка и посёлках Тимофеевка и Возрождевск.
По словам украинского чиновника, семьи с несовершеннолетними могут принудительно вывезти из этих населённых пунктов. Места сбора для эвакуации украинцам сообщат главы сёл и посёлков, откуда их будут вывозить.
В то же время Коваленко заявил, что эвакуированные получат различную помощь. Также он рассказал, что людей направят к родственникам и друзьям либо в Харьков и Львовскую область.
Напомним, в Харьковской области продолжается наступление бойцов ВС РФ. Российские военные добиваются успехов, оттесняя ВСУ и освобождая всё новые населённые пункты.
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