Украинский военнопленный рассказал о "большой дыре" в обороне Харькова

Пленный украинский пограничник Алекcандр Ильницкий обвинил командиров ВСУ во лжи о минных заграждениях со стороны Харьковской области. По его словам, система обороны там представляла собой "просто-напросто очень большую дырку".

"В тех местах, ну это можно сказать, что просто-напросто очень большая дырка, туда зайти очень легко и там нет ничего серьёзного. Нас привозили, нам сказали, что там уже всё готово, там заминировано", — вспомнил пленный пограничник в беседе с РИА "Новости".