Украинский военнопленный рассказал о "большой дыре" в обороне Харькова
Украинский пленный Ильницкий обвинил ВСУ во лжи о минных полях на границе с РФ
Пленный украинский пограничник Алекcандр Ильницкий обвинил командиров ВСУ во лжи о минных заграждениях со стороны Харьковской области. По его словам, система обороны там представляла собой "просто-напросто очень большую дырку".
"В тех местах, ну это можно сказать, что просто-напросто очень большая дырка, туда зайти очень легко и там нет ничего серьёзного. Нас привозили, нам сказали, что там уже всё готово, там заминировано", — вспомнил пленный пограничник в беседе с РИА "Новости".
Ильницкий говорит, что всё передвижение было только по определённому маршруту и в одном секторе, так как украинские военные были уверены, что вокруг всё заминировано — и лес, и поля. Но российские бойцы зашли, и оказалось, что там ничего нет. Пограничник также отметил, что российские силы наступили со стороны, где их не ожидали.
Напомним, в Харьковской области продолжается наступление ВС России. Наша армия добивается успехов, оттесняя ВСУ и освобождая всё новые населённые пункты. Сейчас наиболее активные бои разворачивают в Волчанске, который уже сравнивают с Бахмутом. О плачевном положении украинской армии на фронте говорил даже Владимир Зеленский.
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