Рогов заявил об уничтожении авиабомбами склада боеприпасов ВСУ в Харькове

ВС России уничтожили склад боеприпасов, который ВСУ устроили в одном из строительных гипермаркетов Харькова. Об этом сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

"В Харькове точным попаданием КАБов (корректируемых авиационных бомб. — Прим. Life.ru) уничтожен склад вооружения боевиков ВСУ, который был расположен в строительном гипермаркете "Эпицентр", — написал он в телеграм-канале.