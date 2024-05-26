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Регион
26 мая, 09:20

Рогов заявил об уничтожении авиабомбами склада боеприпасов ВСУ в Харькове

Рогов: ВС РФ уничтожили склад боеприпасов в строительном гипермаркете в Харькове

Российский бомбардировщик Су-34. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fasttailwind

Российский бомбардировщик Су-34. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fasttailwind

ВС России уничтожили склад боеприпасов, который ВСУ устроили в одном из строительных гипермаркетов Харькова. Об этом сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

"В Харькове точным попаданием КАБов (корректируемых авиационных бомб. — Прим. Life.ru) уничтожен склад вооружения боевиков ВСУ, который был расположен в строительном гипермаркете "Эпицентр", — написал он в телеграм-канале.

По словам Рогова, в торговом центре также находился командный пункт противника. Цель помогла установить российская разведка при участии жителей Харькова.

Уничтожен военный склад ВСУ, размещённый в ТЦ Харькова
Уничтожен военный склад ВСУ, размещённый в ТЦ Харькова

Напомним, в ночь на 26 мая на Украине звучала воздушная тревога. О взрывах сообщали из Житомирской области, подконтрольного ВСУ Херсона, из столичного региона и Хмельницкой области. В последней ВС РФ поразили военный полигон и аэродром, который готовили для приёма обещанных Незалежной истребителей F-16. А под Днепропетровском целью стал склад, где могли храниться американские ракеты ATACMS.

Матвей Константинов
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