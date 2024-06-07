Новости с фронта: Как Армия России освобождает сёла под Харьковом и отражает атаки ССО в Запорожье, 7 июня Армия России продвигается под Харьковом, в Запорожье и ДНР; в составе ВСУ будет сформирована "французская бригада"; Париж отправит на Украину самолёты; как на вооружение российских артиллеристов попали американские снаряды — дайджест в материале Life.ru. 7 июня, 08:25 Штурмовики Армии России заняли господствующие высоты в лесном массиве западнее населённого пункта Зелёное. Обложка © VK / Минобороны России

Под Харьковом, 7 июня: уничтожение ВСУ в районе Волчанска

На Харьковском фронте 47-й дивизии ВС РФ удалось продвинуться в направлении Степовой Новосёловки, отмечают в пабликах. Активно ведётся контрбатарейная борьба, противник теряет орудие за орудием. Артиллеристам в работе помогают операторы БПЛА. Часть беспилотников корректируют огонь орудий; FPV-дроны и "Ланцеты" используются для непосредственного уничтожения противника.

В Волчанске — тяжёлые бои за территорию Агрегатного завода. Сообщают о занятии нашими штурмовиками господствующих высот в лесном массиве западнее населённого пункта Зелёное, который находится вплотную к границе, враг пытался контратаковать, пишут "Два майора".

На Купянском направлении ВС России закрепились севернее Ивановки. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

На Купянском направлении ВС России закрепились севернее Ивановки на участке шириной до двух километров и на глубину до одного километра. Таким образом, за последние недели в том числе в результате освобождения нескольких населённых пунктов образовались выступы фронта у Ивановки, западнее Кисловки, в районе Табаевки и Берестового, сообщают военные эксперты.

Запорожский фронт, 7 июня

ВСУ попытались выбить российских солдат с занятых позиций в Запорожской области и для этого бросили в бой ССО (силы специальных операций) при поддержке 128-й ОГШБр. "На Ореховском направлении отбиты две атаки противника. Предположительно, первый отряд был ССО ВСУ, второй отряд закрепления — 128-я ОГШБр ВСУ. Допросить некого. Наши их всех поубивали", — отметил сенатор Дмитрий Рогозин.

Видео © Telegram / Два майора

Работают на направлении и средства поддержки. Запорожский батальон Судоплатова отчитался об уничтожении с помощью дрона американской БМП Bradley. В Пятихатках по противнику работала тяжёлая огнемётная система.

Удары по тылу ВСУ

ВС РФ поразили украинские военные объекты на территории Хмельницкой области. Кроме того, были зафиксированы пуски "Гераней" по целям на Западной Украине.

Были зафиксированы пуски "Гераней" по целям на Западной Украине. Фото © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской весны

"Французский батальон" в составе ВСУ

Президент Франции Макрон заявил, что на Украине не будет ни одного французского инструктора. Но к этому добавил, что его страна подготовит и вооружит четыре с половиной тысячи украинских солдат, то есть целую бригаду. Кроме того, по словам Макрона, Франция поставит Украине пять истребителей Mirage 2000. Ещё в марте 2023 года появлялась информация о том, что до 30 украинских пилотов обучали на симуляторе этого самолёта.

ВСУ готовят новые удары по Крыму

БПЛА США разведывал цели в районе Новороссийска и Крымского моста. Фото © Telegram / Военкор Котенок

Американский разведывательный беспилотник в течение почти суток совершал полёт на востоке Чёрного моря. Максимальное приближение к российскому берегу составило порядка 110 километров. Вероятно, БПЛА США разведывал цели в районе Новороссийска и Крымского моста. Ранее ВСУ уже использовали данные от этих беспилотников для ударов по Севастополю.

Авторы Кирилл Золотарев