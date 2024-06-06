Шторм-новости СВО: Где Армия России перемалывает украинские войска и как ВСУ готовятся к котлу в Донбассе 6 июня Бои в Волчанске помогают другим участкам фронта, ВС РФ продолжают успешно наступать сразу по нескольким направлениям — главные сводки военкоров в материале Life.ru. 6 июня, 12:48 Работа расчёта 152-миллиметровой гаубицы "Мста-Б". Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Запорожье и ДНР — зачистка Георгиевки, 6 июня

Продвигаясь в окрестностях Работина, российские войска взяли Георгиевку, которая расположена западнее Марьинки на Донецком направлении. Об этом пишет телеграм-канал "Сводки от ополчения Новороссии ZOV". На данный момент российские военные зачищают этот населённый пункт.

Здесь наши войска стараются закрепиться на северной окраине Работина, юго-восточнее села расширяется зона контроля ВС РФ. С мест отмечают прибытие пополнения ВСУ в район Работино – Вербовое, а также увеличение количества и дальности ночных FPV-дронов. Ранее наши военные продвинулись западнее от села Нестерянки, которое ведёт в тыл ВСУ — Орехов — город, являющийся ключевой точкой обороны Украины на Запорожском фронте.

Сразу по нескольким направлениям на Донбассе зафиксировано продвижение российских войск. За освобождением Георгиевки может быть взят ещё один населённый пункт вблизи Донецка.

— Судя по всему, у ВСУ нет нормальных укреплений в Максимильяновке, основные опорные пункты начинаются уже перед Кураховым, — предполагает Анатолий Радов.

98-я дивизия ВДВ продолжает бои за Часов Яр. По сведениям канала "Два майора", диверсионно-разведывательные группы работают западнее водоканала Северский Донец – Донбасс. Также расширяется зона контроля у Архангельского к северу от Очеретина, которое было недавно взято.

Российский военнослужащий в зоне СВО. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

По сообщениям "Военной хроники", итальянское издание RID предложило три версии дальнейшего движения ВС РФ. Один из вариантов — перерезание логистического маршрута ВСУ между Покровском и Константиновкой, которая, в свою очередь, является одной из главных оборонительных точек ВСУ на Донбассе. От Новоалександровки и Архангельского до этой трассы около 9 км. Огневой контроль дороги российскими войсками вынудит ВСУ организовывать снабжение по более длинным и неудобным маршрутам, что в итоге грозит украинским подразделениям большим котлом в районе Нью-Йорка и Торецка, ранее сообщал ряд ТГ-каналов.

В боях за Красногоровку был взят в плен иностранный наёмник. Анхель Карденас Монтилла приехал на Украину из Колумбии, сообщает Народная милиция ДНР. Командование его обмануло, заявив, что он будет заниматься охраной зданий, в итоге передовая и решение сложить оружие. После российского плена латиноамериканец больше не хочет возвращаться на Украину, а предпочитает вернуться на родину.

Харьков: что происходит в Волчанске 6 июня

Главком Александр Сырский заявил о сложной ситуации для ВСУ на ряде участков фронта. По его словам, боевики столкнулись с трудностями на Кураховском, Покровском, Купянском и Харьковском направлениях. Известно, что Армия России в результате активных штурмовых действий продвинулась к северо-западу от Ивановки на Купянском направлении.

В Харьковской области российские войска продолжают освобождение Волчанска. Бои завязались на территории агрегатного завода. "Два майора" отмечают, что у ВС РФ остаётся высокий темп продвижения. Противник также пытается проводить свои наступательный действия.

— Там завод такой, что никаких особых ограждений нет, с другой, всё-таки противник оказывает сопротивление и постоянно пытается контратаковать — лёгких продвижений там нет на данный момент, — поясняет военный аналитик Анатолий Радов.

Работа расчёта САУ "Мста-С". Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

Канал "Северный ветер" заявляет, что бои идут не только на заводе, но и в многоэтажной застройке, окружающей предприятие. Уничтожаются не только вэсэушники, но и их техника. В районе Волчанска подбит грузовик с боеприпасами. Также появились кадры обнуления мостоукладчика Biber, созданного на базе танка Leopard 1. Для ВСУ это дефицитная машина. Всего их было передано 16 штук.

Под Липцами российские войска успешно отражают контратаки противника. В общей сложности на этом направлении уничтожено до 290 человек. Но резервы продолжают поступать. "Адекватный харьковчанин" сообщает, что руководство ВСУ отправляет боевые части из Запорожья, Сум, Купянска, Харькова в Волчанск.

— Подтверждаются намерения нацистов задействовать в авангарде наступления совсем необстрелянный резерв и пожертвовать тысячами мобилизованных с целью измотать нашу оборону, а только потом пустить в бой основной ударный кулак, — отмечают авторы "Северного ветра".

Удары по Югу России

Американские разведывательные беспилотники продолжают верно служить Украине. 5 июня над Чёрным морем осмотр российской территории проводил RQ-4 Global Hawk. Его активность предвещает удары. Так и случилось. Министерство обороны Российской Федерации сообщает, что над Крымом перехвачено и сбито 13 украинских БПЛА. "Два майора" заявляют, что ПВО отрабатывала цели в Новороссийске и Ростовской области. Целью ВСУ стал Новошахтинский НПЗ. После атаки на заводе возник пожар.

— Новошахтинский НПЗ — крупнейший на юге России, подключён к магистральному нефтепроводу "Транснефти" Суходольная – Родионовская. К четырём утра пожар на нём был потушен, — комментируют "Сварщики".

Ни у кого нет сомнений, что такие атаки на российские объекты продолжатся, вот только дорого они обходятся самой Украине. "Военная хроника" утверждает, что мост через Затоку в Одесской области встретил "Искандер". Больше этот путь снабжения южной группировки противника использоваться не будет.

Военнослужащие подразделения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

Провалы подготовки ВСУ

После проведения аудита Минобороны США и офисом генеральных инспекторов стало ясно, что подготовка украинских военнослужащих американскими военными специалистами провалена. Такие данные содержатся в отчёте "Аудит подготовки Министерством обороны США Вооружённых сил Украины: система противовоздушной и противоракетной обороны "Патриот" и коллективная подготовка", опубликованном 31 мая 2024 года, сообщает военный эксперт Максим Ювачёв.

— Программа подготовки номеров расчёта системы ПВО "Патриот" для ВСУ на базе Артиллерийской школы ПВО (США) урезана в три раза: вместо положенных 30 недель подготовки весь процесс обучения занимает всего 10 недель. А по итогам обучения курсант получает лишь базовые знания, — отмечает Максим Ювачёв

По словам эксперта, такое отношение может быть связано со ставкой на то, что ключевые номера в расчётах системы "Патриот" должны будут занять специалисты из стран НАТО.

Он также отметил, что программа подготовки ВСУ на американской базе в Графенвёре (Германия) изначально не предусматривала оценку полученных знаний военнослужащими. Тестирование было введено только несколько месяцев назад — в марте 2024 года. Возможно, предполагает Ювачёв, украинцы просто не могли понять инструкторов НАТО из-за нехватки переводчиков и языкового барьера.

Президент России Владимир Путин назвал цифру потерь ВСУ. — По нашим подсчётам, в месяц украинская армия теряет 50 тысяч человек — это санитарные и безвозвратные потери, и то и другое, хотя безвозвратные и санитарные у них 50 на 50 примерно, — сказал глава государства.

При этом количество убитых может больше, так как ликвидированных боевиков в тылу сложно посчитать. Кроме того, в российском плену находится 6465 человек. Владимир Путин отмечает, что мобилизация не поможет Украине.