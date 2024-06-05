Как Армия России 5 июня пробивается в тыл противника в Донбассе и почему зарубежные пушки ВСУ уже не тянут ритм Только за сутки Армия России уничтожила почти 1600 военных ВСУ. Войска продолжают двигаться к Харькову, сметая артиллерию ВСУ и ликвидируя украинские штабы, в Донбассе и под Херсоном у ВСУ наблюдается отступление — сводки военкоров в материале Life.ru. 5 июня, 11:54 Танк Т-90М в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Где у ВС РФ успехи под Харьковом, 5 июня

В Волчанске продолжаются бои у агрегатного завода. "Два майора" отмечают, что ряд высот уже под российскими войсками. Это позволяет контролировать пути снабжения ВСУ. Общее продвижение составляет до 500 метров. Под Липцами, как заявляет канал "Северный ветер", затишье, при этом противник перебросил 1004-й отдельный батальон охраны и обслуживания командования Сухопутных войск ВСУ. Продолжается уничтожение личного состава противника и в тыловых районах. По сообщениям Минобороны РФ, только за сутки ВСУ потеряли 1590 человек.

Боевая работа самоходной реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град". Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

— После разведки удар нанесён по тубдиспансеру № 4 на западной окраине Изюма, который боевики 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ превратили в свою военную базу, — утверждают авторы канала "Операция Z: Военкоры Русской весны".

Интересно, что в этот момент из Харькова выехал мэр Игорь Терехов. Покинуть город он решил под предлогом переговоров с немецкими чиновниками. Якобы они готовы выделить средства для обустройства отопительной системы.

Что освобождаем в Донбассе, 5 июня

Военный в зоне СВО. Фото © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Открытие фронта в Харьковской области сыграло положительную роль для российской группировки, освобождающей Донбасс. Украина была вынуждена перебрасывать войска, и ВС РФ воспользовались этим. Перед Карловкой уничтожаются остатки войск. Скоро мы станем свидетелями закрепления Российской армии на окраинах этого населённого пункта. Есть успехи и под Угледаром. Сейчас здесь горячей точкой является Парасковиевка.

— К северо-востоку от Парасковиевки штурмовые группы заняли лесополосу, продвинувшись до 900 метров в глубину и 350 метров по фронту… В самой Парасковиевке продолжаются ожесточённые бои в центральной и западной частях села, — сообщает "Рыбарь".

ВС РФ подняли российский флаг в центре села Парасковиевка. Об этом днём во вторник сообщил телеграм-канал "Военная хроника". Населённый пункт находится к юго-западу от Донецка. Будущее освобождение Парасковиевки открывает путь на один из ключевых логистических хабов ВСУ — село Константиновка, через которое снабжается украинская группировка в Угледаре. Украинский военный ресурс Deep State написал, что занятие российскими войсками Константиновки грозит выходом в тыл ВСУ.

Что происходит в Херсоне, 5 июня

Российские войска постепенно занимают днепровские острова. "Архангел спецназа" сообщает, что боевики предприняли шесть штурмовых попыток, но были отброшены. Есть даже продвижения.

— Нашим войскам удалось закрепиться на некоторых позициях ВСУ благодаря поддержке артиллерии и умелым действиям наших групп, — пишет автор канала.

Вероятно, украинские формирования готовятся к наступлению на правый берег. По информации канала "Два майора", противник строит фортификационные сооружения и минирует местность. ВСУ продолжают террор гражданского населения левобережья. Недалеко от Новой Каховки боевики ударили дроном по машине скорой помощи. Водитель получил ранения.

Интересная ситуация произошла в оккупированном Украиной Херсоне. Там сотрудники ТЦК попытались мобилизовать мужчину, но получили отпор — и завязалась драка.

Кадры драки, когда сотрудники украинского ТЦК пытались схватить мужчину, но за него заступился народ. Видео © Telegram / RVvoenkor

Ситуация произошла на Центральном рынке города. Таких случаев становится всё больше на территории, которую контролирует киевский режим. Если так будет и дальше продолжаться, то ряды ВСУ заметно поредеют.

Украина добивает западные орудия

Военкор Александр Коц сообщает, что помимо дефицита артиллерийских боеприпасов у ВСУ появилась новая проблема: изношенность самих орудий, поставленных западными странами. Так, немецкие самоходные гаубицы PZH 2000 способны отстреливать не больше 100 снарядов в сутки, в противном случае их стволы очень быстро изнашиваются. Эта техника попросту не предназначена для боевых действий столь высокой интенсивности.

Кроме того, канал "Военная хроника" сообщает, что ВСУ стали активно терять и без того дефицитные танковые мостоукладчики Biber на базе Leopard 1. Они должны были помочь ВСУ перескочить "линию Суровикина" в ходе прошлогоднего контрнаступления. Но, как только они пытаются устроить переправу на реке Волчьей, артиллерия группировки "Север" успешно с ними расправляется.