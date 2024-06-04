Шторм-новости СВО: Как ВСУ сжигают пехоту под Харьковом и что происходит в ДНР 4 июня Армия России выходит на первое место в "гонке дронов", ВСУ стягивает резервы на Волчанское направление, а французских военных могут отправить на Украину 6 июня — сводки военкоров в материале Life.ru 4 июня, 09:54 5175 5175 Боевая работа экипажа танка Т-80. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Харьков, 4 июня: ВСУ собирает резервы в районе Волчанска

Для переброски и снабжения войск украинцы пытаются навести переправы через реку Волчью, протекающую в центре Волчанска. Кадры уничтожения "Ланцетом" одного из мостоукладчиков попали в сеть. Кроме того, переправу регулярно накрывают с помощью артиллерии.

Продвижение российских военных фиксируется на востоке Волчанска. В этом районе наступающие части ВС РФ сталкиваются с резервами ВСУ, переброшенными с других направлений. Отмечается работа украинских снайперов, с нашей стороны им отвечают огнём ТОС (тяжёлых огнемётных систем) и артиллерии.

Военнослужащий артиллерийского дивизиона во время боевой работы. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

Кроме того, позиции противника активно подавляются с помощью авиационных бомб с УМПК (унифицированными модулями планирования и коррекции). Для обеспечения работы нашей авиации в последние сутки продолжилось уничтожение украинской системы ПВО в Харьковской области. На кадры объективного контроля попала ликвидация ещё одного ЗРК "Оса".

Запорожское направление, 4 июня

На отдельных участках продолжается продвижение ВС РФ. Противник активно использует средства РЭБ. В сети появилось видео с десятками единиц уничтоженной украинской техники. Большая её часть была выведена из строя на Запорожском фронте летом прошлого года, во время украинского контрнаступления.

Донбасский фронт, 4 июня

Работа экипажа танка Т-80БВМ в зоне СВО. Фото © ТАСС / Александр Полегенько

Продолжаются упорные бои за Красногоровку, Парасковиевку, район Уманского и Нетайлово, западнее Авдеевки. В целом ВС РФ сохраняют инициативу, что во многом связано с переброской части подразделений противника на Харьковское направление. Таким образом, ведя наступательные действия на севере, противник будет стремиться выдавить русские войска в Белгородскую область, чтобы затем перебросить свои подразделения обратно в Донбасс.

Французское подкрепление для ВСУ

Как утверждает Valeurs Acteurs, французские военные выполняют боевые задачи на Украине с "начала войны". Издание ссылается на слова экс-командира полка морской пехоты Пер де Йонга, который заявил, что французы помогают украинцам обслуживать французское вооружение и тренируют солдат ВСУ. По данным журналистов, официальное объявление об отправке французских военных инструкторов на Украину может состояться в годовщину высадки союзников в Нормандии, 6 июня.

Технологическое превосходство

Видео © Telegram / RVvoenkor

Концерн Калашникова запустил в серийное производство модернизированный боевой дрон "Гранат-4". По словам операторов БПЛА, это совершенно новая машина. Аппарат уже прошёл фронтовые испытания — с его помощью наносили удары по танкам Abrams и другим целям. Дрон способен подсветить лазером объект, который затем будет уничтожен с помощью управляемых снарядов / корректируемых мин.

На Авдеевском направлении в кадр попало первое применение наземного дрона "Лягушка". Его использовали для уничтожения пулемётного расчёта ВСУ.

В 1-й гвардейской мобильной бригаде РХБЗ показали новейшую ТОС-3 "Дракон". Фото © Telegram / warhistoryalconafter

В 1-й гвардейской мобильной бригаде РХБЗ показали новейшую ТОС-3 "Дракон". Как и "Солнцепёк", ТОС-3 расположена на шасси танка, но имеет обновлённый блок ракет. Сверху машину прикрывает заводской "мангал", защищающий от атак БПЛА.

Авторы Кирилл Золотарев