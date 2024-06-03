Главные новости с фронта: Как ВСУ пытаются компенсировать нехватку артиллерии и чем отвечает Армия России, 3 июня ВСУ начали наносить массированные удары американским оружием по территории РФ, в зоне СВО заметили новую российскую технику, ВС РФ добились продвижения в Донбассе: новости военкоров из зоны СВО на 3 июня — в материале Life.ru. 3 июня, 10:16 Боевая работа расчёта реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град". Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Удары американским оружием и дефицит украинской артиллерии

После получения разрешения президента США на удары американским оружием по территории РФ украинские военные сразу же им воспользовались. Начался обстрел гражданской инфраструктуры Белгорода из РСЗО HIMARS. ПВО перехватила более десяти ракет, жертв и значительных повреждений удалось избежать, сообщают военкоры. В Сети публикуются фото множества отстрелянных контейнеров из-под ракет HIMARS.

О нехватке у Киева обычных артиллерийских систем и снарядов к ним для ведения контрбатарейной борьбы говорит, по оценке экспертов, ряд деталей. Например, в Херсонской области противник массово использует FPV-дроны.

— На Херсонском направлении идут тяжёлые бои. Враг вынужден отводить оставшиеся малые штурмовые группы из Крынок в островную зону, насыщает оборону сотнями FPV-дронов, — пишут авторы телеграм-канала "Два майора".

На Запорожском фронте ситуация с артиллерийскими боеприпасами у противника аналогичная. Телеграм-канал "Архангел спецназа Z" сообщает, что "Арта практически не задействуется. Работают в основном миномётами, которые наши бойцы быстро вычисляют и отправляют ответку".

Харьковское направление: на вооружении ВС РФ заметили новый образец техники

Российский военнослужащий в зоне СВО. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

Пока ВСУ страдают от нехватки артиллерии, новейшую российскую САУ (самоходную артиллерийскую установку) "Мальва" заснял дрон противника в Белгородской области. "Мальва", по данным некоторых источников, начала поступать на вооружение зимой этого года. Преимуществами новой САУ являются высокая скорость и новые системы ведения огня.

ДНР: Армия России приближается к Часову Яру, 3 июня

В Сети появилось видео штурма опорного пункта ВСУ недалеко от Часова Яра силами костромских десантников. Как пишут военкоры, российские войска охватывают восточный микрорайон города, заняты дачи на северо-востоке. Севернее идут бои в районе Богдановки, авиация наносит удары по району западнее водоканала Северский Донец – Донбасс.

Под Часовым Яром костромской десант штурмом взял опорник ВСУ, кадры с боем от первого лица. Видео © Telegram / Кирилл Фёдоров / Война История Оружие

Запорожье: активизация фронта, 3 июня

На Запорожском фронте последовала череда атак от ВС РФ. В результате российские подразделения смогли продвинуться почти на два километра в районе Малой Токмачки по направлению к Орехову. Наши бойцы стремятся отрезать пути сообщения противника в этом районе, ВСУ для противодействия используют дроны, миномёты и средства РЭБ. Вместе с тем противник сам пытался атаковать восточнее Работина, но споткнулся об оборону ВС РФ. В одном из боестолкновений русский солдат из 70-го полка в одиночку уничтожил наступавшую штурмовую группу ВСУ.

Авторы Кирилл Золотарев