Как Армия России гасит свет на Украине и почему в ВСУ хотят затащить пожарных: последние сводки с фронта ВС активно продвигаются под Харьковом, а также вывели из строя генерирующие мощности, что уже заметили по всей Украине — подробнее о ситуации в зоне специальной операции 2 июня. 2 июня, 16:49 Работа расчёта гаубицы Д-30. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Продвижение к Харькову 2 июня

Группировка войск "Север" продолжает в тяжелых боях уничтожать силы противника в Харьковской области. Попытки боевиков ВСУ контратаковать заканчиваются провалами. По информации канала "Северный ветер", враг начал движение со стороны волчанского агрегатного завода, но, потеряв до 10 человек, вернулся на исходные позиции. Работают в Волчанске и расчёты тяжёлых огнемётов ТОС-1А "Солнцепёк". Киевское командование пытается стабилизировать ситуацию, не считаясь с потерями.

— В связи с тем, что прибывшие подразделения проходили ускоренный курс подготовки и состоят в основном из мобилизованных последней волны, в действиях противника наблюдается несогласованность, — пишут авторы канала.

Работают ВС РФ и в районе Харькова, уничтожая технику, перевозящую боеприпасы. Как было замечено ранее, военную технику теперь перевозят в кузовах гражданских фур.

— Вторичная детонация говорит о том, что боеприпасов было много. Важная деталь, наши специалисты совершили этот удар барражирующим боеприпасом южнее Харькова, то есть в глубоком тылу, — отмечает военный корреспондент Евгений Поддубный.

Противник также пытается доказать, что он начал контрнаступление под Харьковом, однако ситуация на поле боя говорит об обратном.

Российские военнослужащие в зоне СВО. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

— ВСУ пытаются проводить мероприятия по фронту атакующего характера, вылазками десанта и штурмовиков на отдельных участках, а также наносят удары по местам дислокации наших сил и средств. Но это всё позиционный характер, без массового применения войск по ЛБС, — поясняет Condottiero.

Что происходит на Донбассе 2 июня

Продолжается наступление российской армии и на Донбассе. Министерство обороны заявило об освобождении Уманского. Вероятно, в ближайшие дни будут сообщения о взятии Яснобродовки и Скучного. Есть продвижения и на других участках.

— В Красногоровке бои идут в районе городской администрации, занятой штурмовиками ВС РФ накануне, — отмечает "Рыбарь"

В микрорайоне "Канал" в Часовом Яре продолжаются тяжелейшие бои. Противник создал укрепрайон из многоэтажных домов. Именно из них приходится выбивать боевиков.

Удары по тылам

Российские войска намерены работать в тыловых районах по всей территории, подконтрольной Киеву. Уничтожается инфраструктура, используемая ВСУ. В Запорожской области точными ударами выведена из строя Днепровская ГЭС. Её поражение признают украинские власти. По их словам, речь уже не идёт о выработке электроэнергии. Уничтожаются и другие источники, например, был точный удар по Кременчугской ГЭС и Бурштынской ТЭС. В связи с этим на Украине введены аварийные отключения.

В Одесской области также фиксируют удары, но уже по портам. Вероятно, речь идёт о самой Одессе.

Российские военнослужащие в зоне СВО. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

Украина также пытается наносить удары по приграничью. Американские БПЛА RQ-4 Global Hawk продолжают следить за Крымом и Краснодарским краем. Обычно после полётов США передают данные киевскому режиму для дальнейших ударов по России. Обычно целями становятся мирные жители и гражданская инфраструктура. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате детонации боеприпаса погиб заместитель главы Корочанского района Игорь Нечипоренко. Пострадали ещё несколько чиновников.

В ВСУ ходят забрать спасателей и пожарных

Нехватка личного состава заставляет режим Зеленского идти на странные шаги. После информации о возможной мобилизации женщин-заключённых в армию попадут украинские спасатели и пожарные. Нелогично это потому, что в ГСЧС и так острая нехватка кадров.

Бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук заявляет, что бывших спасателей заставляют писать рапорт на перевод в штурмовую бригаду МВД Украины "Лють". Несогласные будут уволены. Подтверждает эту информацию и действующий парламентарий Алексей Гончаренко. В это же время была опубликована петиция с требованием отменить мобилизацию работников ГСЧС.

И если спасатели имеют хоть какую-то подготовку, то большинство тех, кого ловит ТЦК, непригодны для службы. Washington Post отмечает низкую подготовку новобранцев.

— Если, не дай Бог, произойдёт прорыв под Часовым Яром и мы получим новых пехотинцев, которые не знают элементарных вещей, их отправят туда, чтобы они просто погибли, — утверждает боец с позывным "Шмидт".

Похоже, что убить побольше украинцев это и есть цель Зеленского и компании.

Авторы Даниил Черных