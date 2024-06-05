ПМЭФ
Умерла Анастасия Заворотнюк
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 июня, 10:42

ВСУ понесли тяжёлые потери в Харьковской области и уступили позиции ВС РФ

Группа "Север" ВС РФ продвинулась в Харьковской области, ВСУ потеряли 290 бойцов

Войсковая группировка "Север" ВС РФ улучшила позиции в Харьковской области. Потери ВСУ на этом направлении за сутки составили до 290 военнослужащих. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

"Подразделения группировки войск "Север" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 71-й егерской бригады ВСУ, 120-й бригады теробороны и 13-й бригады Нацгвардии в районах населённых пунктов Весёлое, Графское и Волчанск Харьковской области <...> Потери противника составили до 290 военнослужащих, два танка, два бронетранспортёра М113 производства США и три автомобиля", — сказано в публикации ведомства.

Армия России также успешно отразила семь контратак штурмовых подразделений 82-й десантно-штурмовой, 42-й механизированной и 101-й бригад охраны Генштаба ВСУ. В рамках контрбатарейной борьбы российским артиллеристам удалось поразить 155-миллиметровую гаубицу американского производства М777, 155-миллиметровую САУ Panzerhaubitze 2000 немецкого производства, два 152-миллиметровых орудия Д-20, три 122-миллиметровые гаубицы Д-30 и 122-миллиметровую установку для ведения залпового огня БМ-21 "Град". Кроме того, ВС РФ уничтожили склад, где хранились боеприпасы 15-го отряда пограничной службы Незалежной.

Раненый боец в одиночку "уложил" модернизированный танк Т-64 ВСУ ударом из "Шмеля"
Раненый боец в одиночку "уложил" модернизированный танк Т-64 ВСУ ударом из "Шмеля"

Ранее в Минобороны сообщили о том, что Армия России сровняла с землёй склады, где хранилось вооружение украинской группировки "Хортица". Также ВС РФ нанесли удар по точке, где хранились безэкипажные катера противника, а также совершили атаки по скоплениям личного состава и военной техники украинских войск в 118 районах проведения СВО.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров