Войсковая группировка "Север" ВС РФ улучшила позиции в Харьковской области. Потери ВСУ на этом направлении за сутки составили до 290 военнослужащих. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

"Подразделения группировки войск "Север" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 71-й егерской бригады ВСУ, 120-й бригады теробороны и 13-й бригады Нацгвардии в районах населённых пунктов Весёлое, Графское и Волчанск Харьковской области <...> Потери противника составили до 290 военнослужащих, два танка, два бронетранспортёра М113 производства США и три автомобиля", — сказано в публикации ведомства.

Армия России также успешно отразила семь контратак штурмовых подразделений 82-й десантно-штурмовой, 42-й механизированной и 101-й бригад охраны Генштаба ВСУ. В рамках контрбатарейной борьбы российским артиллеристам удалось поразить 155-миллиметровую гаубицу американского производства М777, 155-миллиметровую САУ Panzerhaubitze 2000 немецкого производства, два 152-миллиметровых орудия Д-20, три 122-миллиметровые гаубицы Д-30 и 122-миллиметровую установку для ведения залпового огня БМ-21 "Град". Кроме того, ВС РФ уничтожили склад, где хранились боеприпасы 15-го отряда пограничной службы Незалежной.